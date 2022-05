Javier Moreno 'Lagartijo': "Torearé más rápido o más despacio, pero puedo asegurar que me voy a jugar la vida"

Javier Moreno Lagartijo (Córdoba, 1992) anda evitando el amarillo y cruzarse con algún gato en los días previos a la cita más importante de su carrera; huye de su apodo siempre que está fuera de la plaza porque más que el ambiente taurino, lo que realmente le gusta es el acto, "la ejecución", y tiende a salirse del guion de la entrevista, porque en la conversación, como en el ruedo, se muestra como es, "impulsivo", "con la verdad por delante". Con esa sinceridad, se sienta con el Día apenas una semana antes de tomar la alternativa en el Coso de Los Califas que lo convierta en matador de toros.

-¿Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza estando aquí en el Coso de Los Califas?

-Mucho miedo. Miedo, responsabilidad, incertidumbre y, por otra parte, dentro de unos días podré cumplir un sueño que mucha gente quiere cumplir y al que casi nadie llega. Es un sueño hecho realidad, pero si me dice que le diga una cosa, es mucho miedo.

-¿Más que ilusión por la gloria?

-Yo paso mucho miedo, soy una persona que no lo puedo exteriorizar pero paso muchísimo miedo. Sé las consecuencias que te pueden pasar con un animal bravo y sé que voy a poner toda la carne en el asador. Cuando uno pone todo su empeño también pueden pasar ciertas cosas, que lo sé... Se pasan varios miedos: miedo físico, a hacer el ridículo, a no estar a la altura de las circunstancias...

-Algo compensará todo ese miedo que pasa para ponerse delante de un toro.

-Me siento muy afortunado al saber que un ganadero, que durante cuatro o cinco años, con dinero y con muchísimo amor y cariño, crea un animal bravo y que los últimos momentos de su vida los va a pasar conmigo. Ahora lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ver tanta muerte en el Telediario, pero es que ahí en la plaza muere un animal y cada pase que le pego es un aliento menos que tiene y veo que me entrega su verdad y eso, para mí, en la vida y en todo, es fundamental. En ese sentido, me comparo mucho con el animal bravo porque soy una persona que me entrego de por sí, dentro y fuera de la plaza. Cuando lo dominas y eres capaz de crear y a su vez haces sentir al de arriba..., eso es mejor que hacer el amor multiplicado por mil.

-Tomará usted la alternativa con Talavante de padrino y Roca Rey de testigo el próximo sábado, casi ná.

-Yo creo que es la mejor alternativa que se ha dado en la historia en Córdoba y la mejor que hay ahora mismo. Tengo cierta relación con los dos maestros y sé de buena tinta que ellos han querido que forme parte de ese día. Estoy agradecidísimo.

-¿Cómo se enteró?

-Lo sabía de hace cierto tiempo porque he tenido tardes importantes aquí en Córdoba y la última di una cara muy buena, de madurez, de un torero ya hecho. Cuando triunfas varias veces y ya con la edad que tengo, sabes que el próximo paso es tomar la alternativa. Lo que no me imaginaba era la envergadura del cartel. ¿El momento exacto? Estaba entrenando aquí un día y me dijeron que sí quería tomar la alternativa, me dijeron el cartel que sí me parecía bien y yo acepté, como es normal.

"Cuando dominas al toro, eres capaz de crear y de hacer sentir al de arriba; eso es mejor que hacer el amor multiplicado por mil"

-Hubo cierta polémica hasta al final porque no se sabía si habría un torero cordobés en la feria.

-Yo creo que José María Garzón (Lances de Futuro) es una persona con las ideas muy claras y las decisiones que toma no son a la ligera, son muy consensuadas y meditadas. Yo creo que él lo ha pensado mucho... Otra cosa es que a mí, que no tengo todavía una fuerza considerable, se me comunicara pocos días antes de la presentación del cartel, pero yo creo que un empresario de una plaza de toros de primera en su cabeza tiene los nombres.

-¿Y la ausencia de Finito?

-A ver... no te voy a negar que me hubiera gustado que me la diera él, pero bueno, me la van a dar las dos máximas figuras del toreo, la plaza va a estar llena. ¿Tú que harías?

-¿Pesa mucho ser el único cordobés en la feria?

-Muchísimo, una barbaridad.

-¿Por qué? ¿Cómo es la afición cordobesa?

-El cordobés es como es: hoy te quiero, mañana te odio, y mañana te vuelvo a querer. Lo que sí es verdad es que es una afición que cuando se entrega a alguien artísticamente hablando, se involucra de una forma fuera de lo normal. Yo creo que esa generación de cordobeses más destructiva se está desvaneciendo y está viniendo otra que puede ser que todo lo que tiene que ver con Córdoba lo sube más para arriba. Esa es la parte negativa que ha tenido Córdoba y la parte positiva que tenemos ahora.

-Si hablamos de Finito, el aficionado cordobés ya ha tenido tiempo para formarse una opinión sobre él. En cambio, usted está aún por mostrarse ante muchos cordobeses que, en muchos casos, lo verán torear este sábado por primera vez.

-Yo torearé más despacio, más rápido, me enganchará más, me enganchará menos, pero lo que sí te puedo asegurar es que me voy a jugar la vida. Ese día, desgraciada o afortunadamente, voy a entrar con la mentalidad de entregarme en cuerpo y alma como hace el animal. Está claro que yo quiero que salga bien, pero cuando uno se entrega es cuando puede salir algo bonito.

-¿La preparación para la corrida es más mental que física?

-Mucho más, es mental al 90%... Y que el entorno te ayude, tener una familia que te sume y no te reste, que te entienda, porque son días que no tienes humor de nada. Es que es normal, no es como una persona que estudia Derecho, ejerce de abogado y tiene un mal día, es que aquí te juegas la vida; es mucho miedo el que se pasa y mucha responsabilidad la que se tiene.

-¿Eso se siente ya, una o dos semanas antes de la corrida?

-Cada vez que van pasando los días. Yo tengo una responsabilidad fuera de lo normal, porque es un día muy bonito con dos máximas figuras, una ganadería que debuta y el primero que mate un toro voy a ser yo, la plaza va a estar llena… Si yo estuviese tranquilo sería un irresponsable. No te voy a decir que esté intranquilo, pero sí muy responsabilizado, y a la vez muy feliz. Es una mezcla de sentimientos muy difíciles de describir, hay que haber pasado por esto para saber lo que se siente. Que es verdad que hay que dejar la responsabilidad, todo lo que te atenace, los nervios, eso es muy fácil decirlo. Yo no sé lo que va a pasar, sé que me la voy a jugar.

-Usted ya no es un chaval, tiene 30 años. ¿Cómo valora el momento en el que le ha llegado esta oportunidad?

-Yo pude haber tomado la alternativa hace cuatro años, pero si la hubiese tomado me hubiese arrepentido porque el cartel no iba a ser igual. Me la han ofrecido algunas veces en algún pueblo de Córdoba y estoy agradecido a muchos empresarios, pero siempre he creído que necesitaba esta plaza para tomarla. He sabido esperar, he madurado, he ido cogiendo técnica y sobre todo buscando mi forma de torear.

-Si nos remontamos 30 años atrás, ¿usted siempre quiso ser torero?

-Desde que tengo uso de razón veía cosas de Manolete en mi casa, fotografías, trastos de torear... Mi abuelo ha sido veterinario de la plaza de toros de Valencia, de Madrid y de Córdoba. Toda la familia por parte de mi madre. Yo en mi casa no veía dibujos animados, veía corridas de toros. No sé si me lo inculcaron o de por sí me gusta, pero he nacido en esa familia tan taurina que me siento un ser afortunado. Lo que sí te puedo asegurar es que si no hubiese escogido esta profesión sería menos feliz, porque esto te da una felicidad plena que se contrarresta un poco con lo que te he dicho antes del miedo.

-En ese árbol genealógico, hay dos Califas del Toreo (Lagartijo y Manolete).

-Sí, pero te puedo asegurar que del árbol genealógico, el 21 de mayo, no me acuerdo ni yo, ni nadie, ni me va a hacer falta. Y también te puedo asegurar que no estoy ahí el 21 por de donde vengo; me lo he ganado yo con sangre, sudor y lágrimas. He podido tomar la alternativa antes y siempre he intentado labrarme mi futuro solo. Eso en parte se lo debo a mi tío Parrita, que es la persona que más putadas y más impedimentos me ha hecho para luego darme cuenta que esto se lo tiene que ganar uno.

-Da la sensación que entre los niños de hoy en día es difícil encontrar a alguno que quiera ser torero.

-Hay tanto animalismo malentendido..., ya mismo un niño se cree que la leche viene de un tetrabrik. Se está sensibilizando tanto que va a parecer que el perro tiene más papeles y deberes que nosotros... Es que son animales. Nosotros, el ser humano, nos hemos considerado por encima de esa especie porque lo hemos dominado y nos ha servido para evolucionar.

"Creo que esto se va a reducir a unas grandes ferias. El embudo se está cerrando más..., las figuras del toreo hacen cosas que hace ocho años eran impensables"

-¿Usted tiene la sensación de que ser torero hoy en día es como ser un revolucionario en esta época?

-Yo me siento un chaval normal, ni un revolucionario ni nada. Hay muchos amigos míos que quisieran ser toreros, pero no pueden porque no son capaces o no tienen condiciones. Es verdad que hoy en día está mejor visto ser futbolista o arquitecto. Mira, si por mi fuera, torearía y ya está, a mi lo que me gusta es torear.

-En el campo, sin público.

-Pues sí, es lo que más me gusta y todos los toreros te lo van a decir, pero, oye, del aire no se vive.

-Pero también le llenará la gloria, el reconocimiento...

-Claro que te llena que haya miles de personas, y te llena de orgullo. Te juegas la vida con dos puntas y 500 kilos, miras al tendido y claro que te vienes arriba... pero eso no lo haces por el que está arriba, lo haces porque te llena a ti. ¿No tendrá más peligro hacerlo en mitad del campo, sin ambulancia, a 100 kilómetros del hospital más cercano? Tiene mucha más verdad.

-¿Cómo ve el futuro de la fiesta?

-Yo creo que esto se va a reducir a unas grandes ferias. Mire, el que hoy en día toma la alternativa, hace 20 años la hubiese tomado ocho o nueve años antes. El embudo se está cerrando más, las condiciones están siendo muy examinadas, las figuras del toreo hacen cosas que hace ocho años eran impensables. Es un espectáculo muy caro. Lo que yo no veo bien es que haya empresarios que también sean ganaderos y apoderados…, se monopoliza todo y entonces el torero es un intercambio a sueldo. El torero se juega la vida, también tiene que llevárselo.

-¿En esas grandes ferias de las que habla entraría Córdoba? Porque esto se ha venido abajo a una velocidad de espanto.

-Sí entraría, creo que la gente no sabe verlo bien. Córdoba tiene 14.000 localidades, media plaza de Córdoba hacen 7.000, que son tres cuartas partes de La Maestranza..., eso visualmente se ve una gran entrada. El otro día en La Maestranza hubo dos mil o tres mil personas, eso en Córdoba es un cuarto corto.

-Me refiero a que solo hay dos corridas y una novillada.

-Bueno, ya es algo, por lo menos están construyendo ascendencia. Venimos de una crisis y de una pandemia...

-Son las mismas de los últimos años.

-¿Qué lo dices porque antes había 15 corridas de toros? Es que hemos pasado por la época deficitaria del ladrillo, todo el mundo se creía que era ganadero o empresario, salían toreros de debajo de las piedras porque muchísima gente aportaba dinero y vivíamos en una burbuja... Gracias a eso se ha hecho un embudo para que el empresario, el ganadero o el torero que están lo sean de verdad. Cuando todos tienen dinero jugamos a ser ganaderos, pero cuando está la cosa cortita es donde de verdad se saca la condición. No es fácil, vamos a dejar trabajar al empresario. También estamos a la sombra de San Isidro y contratar a los toreros y cuadrar las fechas no es tan fácil.

-Si pudiera escoger una época de la historia para ser torero, ¿cuál sería y por qué?

-La de El Cordobés, saltaban chispas. Me hubiera gustado competir con él, es el torero que más me motiva, y el que más me llena su filosofía de vida; es el tío más listo que conozco. Me gusta, no tanto ya por el acto de torear, que también, sino porque ha sido arrollador; fuera de tópicos, ha sido muy suyo y ha sido muy cordobés y se preocupa mucho por su tierra. El Benítez compitió en la época de oro, creo yo, en el toreo. Estaba Camino, El Viti, José Fuentes, Antonio Ordóñez… eran toreros de los denominados muy buenos y éste pudo con todos; entonces, no sería muy malo. Antonio Ordóñez llenaba media plaza y Benítez plazas enteras y dejaba gente en la calle.

-¿Ha hablado con él?

-Sí, yo mantengo cierta relación con él y me ha dicho que viene.

-¿Y qué le dice?

-Él siempre dice: “Ataca, ataca”. Creo que va a pasarse por el hotel; si se pasa, creo que me va a recargar las pilas. A mí una conversación con él me alimenta muchísimo, me llena de energía; a lo mejor no tiene la facilidad de palabra que podamos tener nosotros, pero es el hombre más listo que he visto en La Tierra. Yo le he visto y he escuchado cosas... que hacen que mi ídolo se llame Manuel Benítez El Cordobés.

-¿Con qué toreros compartiría su cartel ideal?

-El 21 de mayo en el Coso de Los Califas, con toros de Álvaro Núñez, Talavante y Roca Rey.

-¿Hay alguna sorpresa que se pueda desvelar?

-El traje va a ser blanco y plata, y el capote de paseo el de la Virgen de los Dolores, que estrenó aquí mi tío Gabriel de la Haba en la inauguración de la plaza, con Manuel Benítez y José María Montilla. El toro de la alternativa tiene muchas papeletas de que lo brinde al cielo, a la persona que le prometí que iba a cumplir este sueño que también era el suyo.