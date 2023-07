Isabel Prieto: "El Gobierno del PP impulsará todos los proyectos de Córdoba que Sánchez olvidó"

Isabel Prieto (La Carlota, 1973) se define como "una mujer trabajadora y madre de familia". "Mi familia tenía un negocio de venta de bebida y ya desde mi infancia ayudaba a mis padres en el mismo, como todos en la familia, porque era la única manera de subsistir; mis padres nos criaron y nos educaron en la cultural del esfuerzo, en la del trabajo y en la de luchar para conseguir la igualdad de oportunidades", destaca. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. Desde el año 2001 forma parte del Cuerpo Superior de letrados de la Administración de la Seguridad Social. En el periodo que va de los años 2011 a 2018 gestionó la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, y en el mismo periodo la Coordinación Territorial del SEPE en Andalucía. Desde 2019 ocupa el puesto de letrada en el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Córdoba.

-Con ese sólido bagaje profesional, ¿qué le ha llevado a la política?

-A la política me ha llevado el momento histórico de situación de deterioro institucional que ha experimentado España. He sentido que tenía que comprometerme a ayudar aportando mi pequeño grano de arena y no permanecer como una espectadora pasiva ante estas circunstancias. Lo he hecho porque entiendo que mi experiencia profesional, mis conocimientos y mis competencias técnicas pueden ayudar mucho a gestionar, instar medidas y a aprobar leyes que puedan ayudar a los españoles.

-Usted ha hablado durante la campaña de "la necesidad que tiene España" de acabar con el sanchismo, para usted ¿qué es el sanchismo?

-Para el proyecto del PP, el sanchismo significa una forma de hacer política que crea separación, trincheras y situaciones de radicalismo, que no significa gobernar para todos los españoles, que sacrifica los intereses generales y que supone para Pedro Sánchez aferrarse al poder a toda costa y a cualquier precio.

-¿A qué precio, según ustedes?

-Al precio de instar leyes a la carta, al de hacer concesiones a sus socios independentistas y a los populistas de izquierdas y también por supuesto a Bildu, heredera de ETA. Todo ello nos ha llevado, por ejemplo, a que se aprueben leyes en nuestro país que han provocado efectos absolutamente perjudiciales para nuestros ciudadanos, como es la Ley del Solo Sí es Sí, que ha dado lugar a que 120 delincuentes sexuales estén en la calle y que más de 1.000 hayan visto rebajadas sus condenas. O leyes sectarias que no resuelven los problemas de los ciudadanos, puesto que la Ley de la Propiedad lo que hace es proteger los derechos de los okupas. El sanchismo, ante todo, lo que ha hecho es desarrollar una política basada en mantenerse en el poder sin resolver los problemas de los ciudadanos; todos los sectores estratégicos de nuestra economía necesitan un programa reformista urgente para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

-Si las urnas no le dan al PP una mayoría suficiente, ¿se ve gobernando con Vox? Y en caso de que ocurra, ¿ve al PP aplicando las políticas de Vox?

-El PP es un partido de amplias mayorías que sale a ganar las elecciones con una mayoría suficiente y amplia pidiendo, un respaldo masivo de toda la población. El PP representa una política de centralidad, de moderación, de cambio intenso, pero consensuado, con muchísimo diálogo, y va a recuperar la política de la sensatez y la política basada en el sentido común. Por tanto, el PP va a estar ahí, marcando sus líneas, sus códigos, sus directrices de programa y de ahí no se va a mover, no se va a colocar en ninguna situación radical. Precisamente, esto es lo que ha hecho Sánchez en su gobierno, crear una política de bloques y de separatismos, que lo que ha supuesto es que se acentúe la polaridad en la sociedad española y que la divida.

-Pero puede ocurrir en el Gobierno de España lo que ha ocurrido en Extremadura, que en principio el PP dijo que no pactaría un Gobierno con Vox y al final lo pactó.

-Insisto en que salimos a ganar y a obtener una amplia mayoría y suficiente que nos permita gobernar en solitario para ejecutar nuestras medidas. Pero en todo caso lo que está muy claro es que el PSOE no le puede dar lecciones de pactos al PP después de todo lo que ha hecho durante toda esta legislatura al pactar con partidos que quieren romper la unidad de España y al pactar con personas que llevan en sus listas a personas condenadas por delitos de terrorismo.

-¿Qué puede aportar el PP a Córdoba si gobierna en España?

-Muchísimo. Estamos teniendo muchísimas reuniones con muchísimos sectores empresariales, asociaciones de personas con discapacidad... y todos tienen reivindicaciones que no han sido atendidas durante el Gobierno de Sánchez. Todos esos sectores están reivindicando medidas que están recogidas en el programa del PP, por lo que estamos muy satisfechos. Es un programa que promete 365 medidas y nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, se compromete contractualmente con todos los españoles a cumplimentar esas medidas. En Córdoba, por ejemplo, necesitamos una PAC que respete los intereses de los agricultores, que escuche a las principales asociaciones agrarias, algo que no ha ocurrido; necesitamos para ello una negociación contundente y fuerte en Europa que favorezca al que es el sector que es la columna vertebral en materia económica de nuestra provincia. Además, el PP puede aportar en Córdoba muchísimas ideas para el emprendimiento y la creación de pymes y para el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, que es la única manera de poder generar empleo.

-¿Y en cuanto a proyectos?

-Vamos a defender todos esos relacionados con las infraestructuras que son cruciales para la provincia de Córdoba, como la Variante Oeste, que es necesaria para el desarrollo logístico de la capital, como lo es también el ramal de ferrocarril desde Algeciras hasta el Norte de España. Son obras de infraestructuras que no han sido ejecutadas por el Gobierno de Sánchez, que han sido olvidadas, y que son fundamentales para el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra que se va a ubicar en Córdoba y que no puede quedar frenadas. Y qué decir de los problemas de agua que tenemos los cordobeses, de sequía. La Junta de Andalucía está adoptando medidas urgentes para la realización de obras de infraestructuras hídricas, pero es que el Gobierno de Sánchez dictó un decreto de sequía hace tres meses y no incluyó un problema extraordinario que tenemos en la zona norte de la provincia, que sufre un desabastecimiento de agua potable. Nuestro programa contempla una inversión de más de 40.000 millones de euros en inversiones hídricas en un plazo de seis años. Tenemos una conciencia muy clara de que la sequía es un problema gravísimo para todos los españoles, pero en especial para los andaluces. Juanma Moreno está solicitando fondos sociales europeos especiales, porque somos la región más seca de Europa. También contemplamos otros proyectos para Córdoba, por ejemplo, a nivel de cultura, que no se han ejecutado, como la rehabilitación del Museo Arqueológico, o la necesidad de rehabilitación de todos esos cuarteles de la Guardia Civil que están en pueblos olvidados, que necesitan dignificar el edificio y la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todos son proyectos olvidados por parte del Gobierno de Sánchez que van a ser ejecutados durante el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo o al menos se va a impulsar para su ejecución.

-¿Qué le transmiten en campaña que ustedes califican de proximidad a esos sectores o a la gente que se les acerca en la calle?

-Que nuestra política es una política de utilidad, de servir al ciudadano, que somos servidores públicos y que venimos a intentar solventar los problemas reales de los ciudadanos. Se trata de una política que rescata a las familias, que nos encontramos en una situación tan asfixiante, que tenemos muchísimas dificultades para llegar a final de mes, que hemos perdido poder adquisitivo. Que estamos aquí para adoptar medidas de conciliación familiar y laboral, para luchar contra el desempleo femenino...

-¿Por qué hay que votar al PP?

-Porque el PP es un partido que gobierna para todos y lo hace desde la centralidad, desde la moderación y desde el sentido común. Nosotros apelamos al voto útil para que el PP pueda gobernar de manera contundente, sin intermediarios, para que pueda implementar todos sus planes y medidas de ayuda a la sociedad española. Es el único partido que tiene la potencialidad de cambiar las políticas que ha realizado Sánchez y de darle la vuelta a la situación de nuestro país, que tan necesitado está de mejora.

-Después de ganar en una provincia como Córdoba, que ha sido feudo socialista, en las pasadas autonómicas y municipales, ¿cómo se hace para intentar repetir los resultados en las generales?

-Pues se hace llevando a cabo una campaña electoral de proximidad, pero sobre todo generando ilusión en los votantes del cambio, una campaña realizada con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo por parte de todas las personas que integramos el proyecto del PP. Pero, sobre todo, con una idea muy clara, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que a su vez tiene muy en cuenta el liderazgo de Juanma Moreno en Andalucía y el modelo de políticas reformistas que ha implantado en esta tierra y que han provocado que Andalucía pase de la cola a la cabeza de España, siendo la tercera comunidad autónoma en crecimiento económico con respecto a todo el país. Necesitamos que nuestro modelo político en Andalucía se implemente en Madrid. Necesitamos un gobierno del PP que pueda acompañar ese modelo de transformación que ya se inició hace un año con Juanma Moreno. Si en Madrid existe un Gobierno fuerte y sólido del PP que apueste por políticas sensatas podremos llevar a toda España ese modelo político de Juanma Moreno que está funcionando en Andalucía con absoluto éxito.