Investigan a dos personas por estafar 16.000 euros en Córdoba haciendo creer a la víctima que tenían una relación sentimental a distancia

La Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación Conciliantis, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, otro de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2022 tras tener conocimiento el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba del caso a través de una denuncia formulada en un puesto de la provincia.

La víctima denunciaba haber sido presuntamente estafada por una persona con la que creía mantener una relación afectiva, quien le había hecho creer que a pesar de tener una buena situación económica le había solicitado varias cantidades de dinero, llegando a estafarle más de 16.000 euros.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar el modus operandi utilizado por los autores, que básicamente consistía en tras hacer creer a la víctima que mantienen una relación sentimental a distancia, le solicita diversas cantidades de dinero, utilizando para ello diferentes pretextos como tratamientos médicos, envío de valijas y traslados para sufragar gastos que posibilitarían el encuentro entre ambos.

Las gestiones practicadas permitieron al Equipo @ averiguar que el presunto estafador, para recibir el dinero, utilizaba cuentas bancarias cuya apertura se había realizado con el uso de documentos de identidad falsificados, todo ello con la intención de dificultar la labor policial de investigación.

Durante el desarrollo de la investigación el Equipo @ ha procedido al bloqueo judicial de tres cuentas bancarias, presuntamente utilizadas en la actividad delictiva, de las que se ha recuperado parte del dinero estafado.

El avance de la investigación ha permitido obtener indicios suficientes de la participación en la estafa de dos personas de nacionalidad extranjera, que han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa y de los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Durante la operación se ha colaborado con Europol sobre uno de los implicados, al estar relacionado en estafas cometidas en otros países.

El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba recomienda no realizar envíos de dinero sin tener la total certeza de que son personas de confianza y, en caso de ser víctima de un delito de estas características, presentar denuncia, ya que en muchas ocasiones no se realizan al pensar que no existe delito.