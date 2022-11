Imperio Reina actúa por primera vez en los VIII Premios Fundación Diversidad

Por primera vez, la drag queen cordobesa Imperio Reina actuará en la gala de entrega de los VIII Premios Fundación Diversidad el próximo 29 de noviembre, en un evento con la representación de la Comisión Europea en España y con casi un centenar de empresas líderes en el espacio CaixaBank All in One Madrid.

Fundación para la Diversidad ha anunciado ya la lista corta de las organizaciones más diversas e inclusivas del 2022. Un total de tres grandes empresas, tres pymes, tres instituciones públicas y tres organizaciones relacionadas con el mundo de la cultura y el deporte han sido preseleccionadas de entre más de 100 candidaturas a los VIII Premios Fundación Diversidad. Las ganadoras se darán a conocer el próximo 29 de noviembre en la gala de premios de Fundación Diversidad.

En la categoría de Institución o Empresa Pública, las tres finalistas son: Ajuntament de Barcelona, RTVE y Universidade da Coruña. Con la categoría entidades del mundo de la Cultura o Deporte, Fundación Diversidad quiere reconocer el trabajo en materia de gestión de la diversidad e inclusión a tres organizaciones: Comité Paralímpico Español, ESIC Universidad y Fundación Resilis.

Admiral Seguros, Banco Santander y Latam Airlines, son finalistas a los VIII Premios Fundación Diversidad 2022 en la categoría de Gran Empresa. Por otro lado, en la sección Pyme, las tres pequeñas y medianas empresas que competirán son: Mutua de Accidentes de Canarias, Seguros RGA y Sermes Planificación.

Por último, la alta calidad de las candidaturas presentadas ha hecho que el jurado preseleccione varios proyectos específicos candidatos a ganar una Mención Especial. En esta sección, competirán los proyectos de American Express, Dow Chemical Ibérica, Ferrovial, Roche Farma y RTVE.

En total, han sido más de 100 candidaturas analizadas en las que el jurado ha querido destacar la gran calidad y la apuesta real y efectiva por la diversidad e innovación de cada una de ellas. El jurado ha valorado aquellas empresas que trabajan distintos tipos de diversidades (demográfica, experiencial y cognitiva), que cuentan realmente con una plantilla diversa y apuestan por el talento, que tienen en marcha políticas de gestión de personal inclusivas (formación, procesos de selección sin sesgos) y que, además, tienen mecanismos para medir los avances en la materia.

El jurado de la VIII edición de los Premios Fundación Diversidad está formado por el patronato de la Fundación: María Eugenia Girón (presidenta), Anna Maria Hurtado Lopo (vicepresidenta), Mar Aguilera, Enrique Arce, Reyes Bellver, María A. Blasco, Javier Benavente Barrón, Bisila Bokoko, Jorge Cagigas, Sylvia Jarabo, Aaron Lee, Xavier López, Javier Marco, Carlota Mateos, Mercedes Pescador, Maravillas Rojo, Francisco Vañó, Eduardo Vizcaíno y Anna Quirós en representación de CaixaBank.

La ceremonia de entrega de los VIII Premios Fundación Diversidad tendrá lugar el 29 de noviembre en Madrid. Además de los galardones, varias empresas firmarán, por primera vez, o renovarán su compromiso con la Carta de la Diversidad, una iniciativa que ya suma más de 1.450 organizaciones firmantes y que ha logrado un crecimiento del 350% en los últimos dos años.

El evento estará presidido por María Eugenia Girón, presidenta de la Fundación, y conducido por Carlos Córdoba, periodista de El País. También contará con la actuación musical de la drag queen cordobesa Imperio Reina. A la gala asistirán la representación de la Comisión Europea en España y también miembros del patronato de Fundación para la Diversidad. Los VIII Premios Fundación Diversidad están patrocinados por Alares, empresa líder en el cuidado de personas, y cuentan con el apoyo de CaixaBank. También se realizará el acto de firma de la Carta de la Diversidad con los nuevos líderes con impacto del año y la Representación de la Comisión Europea en España.

Por último, los asistentes recibirán el Calendario de la Diversidad 2023 impreso con las fechas conmemorativas más significativas en materia de diversidad, inclusión y derechos humanos. Dicho proyecto está realizado conjuntamente con la Fundación La Merced Migraciones.