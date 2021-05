Imperio Reina: "Muchos jóvenes todavía me cuentan situaciones más propias de otro siglo"

-¿Quién es Imperio Reina?

-Es un personaje que creé hace seis años y que surgió cuando me lo propusieron en un local de Córdoba donde empecé a trabajar haciendo monólogos. El transformismo era algo que apenas tenía presencia en la ciudad y tuvo bastante aceptación, así que se fue haciendo cada vez más profesional y ahora es mi principal

-Y José Manuel Reina Torres, ¿quién es?

-Es un chico de 27 años de Montilla que estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Siempre me he interesado por la música y el canto y desde muy pequeño me ha llamado la atención el mundo del espectáculo. Imperio Reina es mi producto estrella y desde el principio empezaron a surgir proyectos profesionales. La gente lo ha aceptado muy bien y he tenido mucho trabajo con ella. Jose es el creador de Imperio, le da vida.

-¿Se confunden ambos, la persona con el personaje? ¿Cómo conviven?

-Confundirse se intenta que no, al igual que un actor deja atrás su personaje cuando se baja del escenario. En tu vida eres una persona, aunque sí es verdad que tienen puntos de encuentro. Por ejemplo, en el momento en que Jose se mira en el espejo... Con lo guapo que está con la barba y se tiene que afeitar... Pero, sobre todo, Imperio tiene muchas cosas de Jose, como las cualidades artísticas. Todo eso se lo aporta Jose a Imperio, que cuando se sube al escenario es mucho más extrovertida, más cachonda, un personaje más esperpéntico. Imperio exagera mucho.

-Tiene formación dramática clásica. ¿Qué vínculos hay entre el transformismo y el teatro?

-En mi caso, me he formado en el teatro y el transformismo ha llegado después. La gran diferencia es que, en teatro, cuando te dan un libreto, ya hay un personaje totalmente definido, aunque luego aportes pequeños matices. En el transformismo se crea un personaje desde cero. Es otro estilo de interpretación, una creación mucho más libre.

-¿Cuáles son las principales influencias para crear a Imperio Reina?

-En su origen tiene esencia de folclórica, como una Rocío Jurado o una Lola Flores, y también está Sara Montiel, personajes que son muy divas. Y, de aspecto físico, siempre me he inspirado mucho en actrices de los años 40, con esas ondas en la frente, esos cardados... Gente muy diva. Y el comportamiento es también muy diva y, al mismo tiempo, muy graciosa.

-Hubo un momento en que decidió irse a Madrid. ¿Faltaban las oportunidades laborales en Montilla o Córdoba?

-Me fui a Madrid en agosto de 2019 porque el mundo del espectáculo, está claro, es más potente allí y surgen más oportunidades. Y eso te da como un poquito de nombre, te tienen más presente. Aunque Imperio Reina es una gran diva que siempre tiene presente su pueblo. En Montilla grabé el videoclip de Punto de partida, que se ha visto mucho. Y el espectáculo Luz en el Teatro Garnelo fue una maravilla. El teatro se llenó un mes antes. Fue un concierto con un repertorio bastante amplio que duró dos horas y media, muy versátil, con todo tipo de canciones. A piano, más balada, más coplero... Desde el fantasma de la época versión heavy metal a flamenco con la guitarra de Curro Cruz. Y una parte final con la orquesta La Gramola más fiestero, de los 80, música de verbena. Ahora mismo estamos con montaje de vídeo. Quiero prepararlo para llevarlo a otros sitios, haremos una promoción.

-¿Qué significa la canción Punto de partida en su vida?

-Son muchas cosas. Puede parecer que solo se refiere a una relación, pero lo que cuenta esta canción vale par cualquier vivencia personal. En el escenario, cuando la canto vuelco todas mis frustraciones, mis ilusiones, mi talento... Y cuando estoy en mi casa por la noche es una manera de resetear, de reflexionar. Por eso es tan importante. Yo tengo una filosofía muy así, siempre he estado muy involucrado en el crecimiento personal y esta canción me representa.

-Después del parón que ha supuesto la pandemia para el mundo del espectáculo, ¿cómo tiene la agenda?

-En junio tengo bastantes fechas cerradas, por suerte. Estaré en Torremolinos, en la sala El Molino, en Málaga en el auditorio de la Caja Blanca en la presentación de la revista Sudor, el 5 de junio en el Festival de la Canción de Montilla como artista invitada y jurado, el día 18 en la sala Glam de Córdoba, el 19 en Montilla... Y del 26 de junio al 3 julio en diferentes salas con un espectáculo de bingo-show. También con la orquesta La Gramola Show todo este verano tenemos firmadas varias galas. Imperio Reina, por suerte, se mueve tanto en el ambiente LGTBI como ante cualquier tipo de público porque básicamente es una cantante en directo, y eso al final abre puertas.

-El 25 de junio participa en un taller LGTBI en el centro municipal Antonio Carpio de Montilla. ¿Es necesario todavía abordar este tipo de asuntos?

-Montilla está muy preparada y el equipo de gobierno tiene muy en cuenta la igualdad y la inclusión. En mi caso, un personaje transformista que lleno adonde voy, suelo coincidir con público muy abierto que lo acepta. Pero hay de todo, también la típica persona homófoba, xenófoba, con una ideología que no pertenece a este siglo. Y todavía hay muchos jóvenes que te explican situaciones que no te las crees, que pertenecen a otros siglos. Que los padres los rechazan, que tienen miedo de expresar su sexualidad. Y lo que siempre digo en todos estos talleres y cada vez q puedo es que las familias apoyen a sus hijos sean como sean, en cualquier aspecto. La política sigue siendo muy importante, porque debe ayudar a construir la igualdad.

-¿Ha encontrado diferentes entre el mundo rural y la ciudad?

-Todavía mucho hay que construir en el ámbito rural. Madrid es otra historia claramente distinta, aunque tampoco nos encañemos. Se vive no con más libertad, sino con más naturalidad. La palabra libertad es demasiado grande, y todavía se producen situaciones más propias del siglo XVIII. En el ámbito rural, sobre todo, falta todavía información. Muchas veces hablan conmigo y hay quien, por ejemplo, no aprecia la diferencia entre un transformista y una persona transexual.

-Hace poco se producía una polémica bastante sonada porque la ministra de Igualdad, Irene Montero, hablaba de "niños, niñas y niñes". ¿Cómo ve esta controversia?

-Creo que la palabra "niñe" es cada vez más necesaria, porque cada vez hay más gente que no se siente dentro de los géneros masculino o femenino. Y, además, ¿qué nos cuesta? ¿Pronunciarlo? Es cuestión de tiempo asumirlo y, sobre todo, hay que respetar a quien se sienta así.

-¿Qué podemos esperar de Imperio Reina en los próximos meses?

-Tengo grabado un tema inédito que no he sacado, porque ¡por suerte no he tenido tiempo!. Será mi primer single propio y debería salir en julio, para el verano, con otro rollo, más cañero. Queda pendiente grabar un videoclip en Madrid, aunque habrá que esperar...