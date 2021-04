IU y Podemos barajan abstenerse en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba

IU y Podemos podrían llegar a abstenerse para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, una decisión "bastante complicada y compleja y que no queremos tomarla a la ligera", según han detallado los concejales Juan Alcántara y Amparo Pernichi este lunes. La negociación con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), sigue abierta y la decisión final sobre su voto la tomarán las direcciones políticas y la militancia de ambos grupos, según han detallado.

La última reunión entre ambos grupos y Fuentes tuvo lugar el pasado miércoles, dejando "sensaciones muy positivas" entre las partes por unas enmiendas que, en palabras de Fuentes, "encajan" en el presupuesto y que para IU y Podemos "lo mejoran". Los grupos municipales de la oposición esperan recibir la respuesta formal de Fuentes lo antes posible y están dispuestos a negociar "hasta el último momento".

"Queremos dejar bien claro que la pelota ahora está en el tejado del alcalde", ha expresado Alcántara, quien ha explicado que los próximos días serán "clave" para tomar la decisión de abstenerse o votar en contra de las cuentas, en un proyecto económico que requiere "responsabilidad" porque "son bastante importantes para la ciudad".

Ambos partidos han criticado la tardanza en la aprobación. "No hemos hecho ni la aprobación del proyecto inicial" y han destacado que es "un presupuesto que no se pondrá en carga al menos hasta mayo". Para Amparo Pernichi, el presupuesto del cogobierno de PP y Ciudadanos es "pre pandemia, que se fija mucho en el del año 2020, un presupuesto que ya no estaba preparado para lo que venía y nos tememos que este tampoco lo esté".

Además, ha recordado que el año pasado las cuentas sufrieron "tremendas modificaciones a posteriori, fue un presupuesto Frankenstein, que no ha pasado del 60%" de ejecución y ha criticado que "un presupuesto que no se ejecuta no es un presupuesto". En este sentido, y con lo ocurrido en 2020, han pedido que en julio "se pongan sobre la mesa la partidas que no se van a ejecutar".

Enmiendas de IU y Podemos

Las 19 enmiendas que ambos partidos han presentado a Salvador Fuentes contemplan un total de 5,8 millones de euros, con una partida de 2,29 millones de euros a empleo; 2,54 millones para el área social y 820.000 euros para un "eje transversal" que incluye la igualdad de género, memoria histórica y sostenibilidad ambiental.

Así, Amparo Pernichi ha detallado que es necesario transformar la delegación de Servicios Sociales, que "tiene un marcado eje asistencial y nos parece que hay que poner el acento en los planes de inclusión y empleo", sin dejar de lado que las familias "tengan lo básico cubierto". Asimismo, piden aumentar la atención a las personas sin hogar a través de la fundación Hogar Sí.

Para IU y Podemos, se deben aprobar ayudas directas a las empresas, a la venta ambulante y al comercio local, así como generar empleo alrededor del trabajo cultural a través de un concurso de ideas con el talento cordobés y la reactivación del Casco Histórico "a través de la dotación de viviendas a gente joven y mayor".

En cuanto a memoria histórica, Amparo Pernichi ha puesto el acento en el trabajo que tiene por delante Cecosam con las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud "para cumplir la ley" y en Educación piden una campaña en los centros educativos que tengan que ver con las casas de apuestas.

Unidad entre IU y Podemos de cara a 2023

Alcántara ha puesto de ejemplo "la unidad de IU y Podemos como claro mensaje de que hay alternativa política de izquierda para la ciudad". Así, la cohesión entre ambos partidos a nivel estatal "están en esa sintonía, en esa alianza, gobernando incluso el país" y en Córdoba "estamos en el proceso de trabajo conjunto y trabajo de militancias".

La idea, según Alcántara, es "confirmar un proyecto político, que las militancias tendrán que refrendar en su momento" y que esa unidad llegue como Unidas Podemos por Córdoba a las elecciones municipales del 2023 en un bloque "a la izquierda del PSOE, como alternativa real y fiable para la ciudad".