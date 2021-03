El PP no quiere descartar a ningún grupo para aprobar los presupuestos de Córdoba

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), no quiere descartar a ningún grupo municipal para la aprobación de los presupuestos "hasta el día del Pleno". Así lo ha confirmado a el Día tras una reunión sostenida con los representantes de IU y Podemos, con quienes también está discutiendo enmiendas al proyecto de cuentas.

Ya lo decía el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el pasado 24 de marzo, cuando mencionó que "igual somos los de la vieja política los que tenemos que sacar esto adelante", y tal parece que así será porque el acuerdo entre el PSOE y PP "está muy avanzado y prácticamente resuelto", como ya se había avanzado esta mañana, solo "a falta de flecos, que vamos a resolver este fin de semana", cuando se enviará el documento con la propuesta definitiva a los socialistas.

Aún así, Fuentes afirma que cree que las relaciones con Vox "todavía son salvables, no quiero decir que no hasta el último día" y ha recordado que aunque en su momento "el presupuesto estaba prácticamente cerrado con Vox, yo iba a seguir hablando con los grupos de oposición y así ha sido, y lo haré también con Vox hasta el día del Pleno".

Para Fuentes, "si este presupuesto tiene que contar con un amplio apoyo, tiene que recoger sensibilidades distintas, para que sea un presupuesto de todos, debe haber enmiendas de todos", ha expresado. Lo decían también Isabel Albás y Miguel Ángel Torrico el pasado lunes, cuando volvieron a "tender la mano" a los distintos grupos, al igual que el alcalde, que mencionó que "nunca" cerraría las puertas a Vox.

Lo cierto es que las reuniones con el PSOE, hasta ahora y según Salvador Fuentes, no contemplan condiciones políticas más allá de las enmiendas que han propuesto y que se basan sobre todo en Servicios Sociales. Los encuentros están siendo "bastante constructivos" y las propuestas que han hecho desde el grupo municipal socialista son "muy sensatas", ha expresado Fuentes, al tiempo que pide que "no se creen enfrentamientos sin necesidad, porque la idea es sumar".

Por otro lado, esta mañana Salvador Fuentes se reunió con la concejal de IU, Amparo Pernichi, y el concejal de Podemos, Juan Alcántara, para revisar las enmiendas que ambos partidos han aportado y que el edil de Hacienda asegura que son "de lógica de izquierda, que tienen un matiz dentro de los parámetros de IU y Podemos, pero que son responsables, aceptables y que encajan en estas cuentas".

IU y Podemos quieren un presupuesto "en el que Vox no diga ni haga nada"

"La reunión fue muy bien, definiendo las líneas políticas con enmiendas muy sensatas", han adelantado desde Podemos e IU. Sin embargo, la coordinadora de IU Córdoba Ciudad, María José Liñán, ha ratificado que el presupuesto debe ser "sin ningún tinte de extrema derecha, en el que Vox no diga ni haga nada".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también lo ha mencionado: buscan unas cuentas en las que "no esté Vox, que no sea el que imponga el ritmo ni lo que se hace en esta ciudad". Desde IU y Podemos no han confirmado que se vayan a abstener o votar en contra: "no lo sabemos aún", ha dicho Pedrajas. Ambos partidos tienen un proceso de asambleas en los próximos días, donde discutirán estos detalles con la militancia "que son quienes tomarán la decisión".