IU llevará al Defensor del Pueblo la situación de la Normal de Magisterio si el Ayuntamiento no aporta documentación sobre la obra

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba llevará la situación de la Normal de Magisterio al Defensor del Pueblo si el cogobierno municipal no aporta la documentación que les han requerido sobre la recepción de la obra, que según ha enumerado el portavoz del grupo, Pedro García, tendría irregularidades.

Así lo ha asegurado García este martes, 5 de julio, cuando harán "un último esfuerzo en solicitar la información y si no, no tendremos más remedio que acudir al Defensor del Pueblo, no hay otro camino ni otra salida que acudir a otras instancias", ha afirmado. Pedro García ha informado de que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha contestado ya a algunas de las peticiones de documentación del grupo, pero no a las preguntas más importantes sobre la recepción de la obra, que "está mal, no está terminada y tiene muchas deficiencias".

Según ha explicado el edil, se hizo un acta de recepción negativa de la obra el 19 de septiembre y tres meses después, para el 20 de noviembre, pasó de negativa a positiva. A día de hoy "no tenemos información de qué es lo que se informaba como negativo y qué se ha arreglado para que sea positivo". García ha criticado además que han hecho el informe positivo de recepción el mismo día de la visita al edificio, una situación que considera irregular.

Pedro García ha alertado de que el próximo 20 de noviembre "se cumple el plazo de la garantía" por defectos de la construcción y "nos tenemos que el Ayuntamiento va a correr con los gastos de todas las deficiencias con dinero de los cordobeses, que se encargarán de tapar las vergüenzas de lo que se ha hecho mal".

"Hay informes técnicos que tienen que ver con deficiencias técnicas y que no nos los mandan", ha criticado el edil, que ha agregado que "no hay manera de que la GMU nos dé esa documentación". Uno de ellos tiene que ver con las inundaciones que provocaron el cierre de la misma el pasado diciembre. En 2018, ha recordado el concejal de IU, se contrató a una empresa externa para evaluar las deficiencias del edificio, como el pavimento de madera en el sótano, las filtraciones, el revestimiento de fachada y otros detalles "muy importantes por el tema de la seguridad", con lo cual exigen saber si ya están solucionados.

Asimismo, el edil ha recordado que el edificio también exige la mejora de su entorno y un plan de usos que "no existe porque hay unas deficiencias más que evidentes y eso complica que cualquiera pueda utilizarlo".