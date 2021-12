Los vecinos del Distrito Sur denuncian el cierre de la Normal de Magisterio por la inundación de varias plantas

El Consejo del Distrito Sur de Córdoba ha denunciado el cierre del edificio de la Normal de Magisterio por la inundación de la tercera y cuarta planta y la parte infantil de la biblioteca. "El agua no caía como goteras, sino a raudales, más bien parecía un diluvio, el aire acondicionado sigue sin arreglarse", han criticado los vecinos.

Según han recordado, este verano ya desalojaron el edificio por la misma situación y mientras se realizaban los arreglos el personal estuvo teletrabajando. Los trabajadores "volvieron en septiembre que ya hacía menos calor y no hacía falta poner los aires y se apañaron con las ventanas abiertas, pero ahora con el frío tienen que cerrar todo y al poner la calefacción, una vez más han surgido los problemas". Asimismo, denuncian "el peligro para el personal que trabaja allí puesto que hay muchos ordenadores, cables, sin contar los daños materiales".

El próximo lunes 13 se reúne el Consejo de Distrito Sur y "nuevamente vamos a pedir el informe de Salud Laboral del Consistorio, solicitado ya por registro de entrada y elevado a la Junta Municipal de Distrito, ya que no tenemos conocimiento de su contenido, solo teníamos entendido que hasta que no se subsanaran las deficiencias en el inmueble en materia de seguridad no se podía utilizar el mismo", destacan.

Es la tercera vez que piden el informe, y se preguntan "si Salud Laboral está al tanto de todo esto". Los vecinos destacan que se trata de una obra reciente, donde "no se entiende tantos desperfectos y sobre todo que se ponga en peligro la seguridad de los empleados". Además, consideran que desde el Ayuntamiento "no solo están engañando al Consejo, están engañando a los vecinos del Distrito Sur y a la ciudad de Córdoba".

Por su parte, el Consejo del Distrito Sur pide saber "quién es el responsable municipal del conjunto del edificio de la antigua Normal de Magisterio, así como el encargado de solucionar o subsanar los desperfectos existentes en el inmueble".

"Entendemos que en esta ocasión alguien asumirá la culpa y habrá que exigirle responsabilidad a quienes debían de haber solucionado estos problemas la primera vez que el techo se cayó cuando encendieron el aire acondicionado en verano", piden los vecinos.