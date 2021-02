El Hospital Reina Sofía realiza más 2.000 intervenciones de cirugía oncológica en 2020 en Córdoba

El Hospital Reina Sofía de Córdoba mantuvo la atención a los pacientes con cáncer en 2020 en cifras muy similares a las del año 2019 a pesar de la pandemia, que ha venido a mostrar las debilidades del sistema de salud pública y mantiene en vilo la presión asistencial a casi un año de detectarse el primer caso en la provincia. Eso sí, el miedo a contagiarse de covid-19 de estos pacientes de riesgo y la propia dinámica de la pandemia ha retrasado, en algunas ocasiones, el diagnóstico de cáncer.

Este es el dato que la mayoría de las asociaciones destacan en el Día Mundial contra el Cáncer y que también confirma la jefa de Anatomía Patológica del hospital, Rosa Ortega, que señala que aunque la cifra de biopsias y citologías para el diagnóstico de cáncer no han disminuido, "hemos apreciado algunos diagnósticos de patología tumoral en estadios más avanzados", lo que habla, precisamente, de este retraso en el diagnóstico de la enfermedad por la pandemia.

Los datos que ofrece el hospital dan cuenta de que en 2020 se realizaron 2.037 intervenciones de cirugía oncológica frente a las 2.085 del 2019, es decir, un impacto mínimo. Aunque, cada vez se llevan a cabo procedimientos más complejos y más prolongados que ocupan más tiempo de quirófano, según destaca el jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía, Enrique Aranda Aguilar.

Por otra parte, la administración de tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia en pacientes oncológicos se incrementó en 2020 respecto al año anterior. Así, recibieron estos tratamientos el pasado año 2.541 pacientes, tanto adultos como niños, en las diferentes unidades del complejo hospitalario habilitadas para ello, un 12,8% más que en 2019. El total de sesiones recibidas en 2020 aumentó en 26,8% con 19.595 sesiones frente a las 15.447 de 2019.

La jefa de la unidad de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama, Marina Álvarez, destaca que durante el año 2020 se realizaron un total de 19.854 pruebas de imagen en radiodiagnóstico a pacientes procedentes de Oncología Médica, un 3,89% más que en el año 2019, lo que confirma que la actividad se mantuvo e incluso creció. La modalidad más utilizada en Oncología Médica, los TAC, aumentaron casi en 1.000 en el año 2020 con respecto 2019.

Con respecto al cribado de cáncer de mama en 2020, que estuvo suspendido durante el confinamiento, un total de 50.008 mujeres fueron citadas dentro del programa en la provincia de Córdoba. La tasa de participación fue del 77,8%, por lo que se realizaron 38.925 mamografías. Entre estas mujeres se han diagnosticado 189 cánceres de mama en diferentes estadios. Para Álvarez, los resultados, en general, han sido buenos, con una buena tasa de participación y de detección.

Como ya había adelantado jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía, Enrique Aranda Aguilar en la conmemoración por el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer este jueves, las consultas, en su mayoría, han continuado vía telemática menos en el caso de los nuevos pacientes, que todos han sido atendidos de forma presencial. En pacientes con tratamientos farmacológicos, desde el Servicio de Farmacia del hospital se le remitía el tratamiento a domicilio.

Aranda detalla que si se mira el porcentaje de pacientes que no acudió a su cita en consultas (no sólo citas de Oncología Médica, sino de todas las especialidades) es muy similar el dato del pasado año respecto a 2019. Es decir, en el global de 2020, un 11,7% de pacientes no acudió a su cita en consulta, mientras que en el ejercicio anterior no lo había hecho el 11%. Sí es cierto que en los meses correspondientes a la primera y tercera ola este porcentaje fue superior, explica el jede de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía, Enrique Aranda.

La investigación, según los datos aportados por el Imibic, no se ha alterado con respecto al año 2019, de hecho, los ensayos clínicos han aumentado. En ese año se abrieron 26 ensayos clínicos de oncología, mientras que en 2020 se abrieron 43. En la actualidad, hay más de 1.140 pacientes activos participando en ensayos clínicos relacionados con cáncer.