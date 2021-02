Uno de cada cinco pacientes con cáncer se diagnostica tarde por la pandemia

Uno de cada cinco pacientes con cáncer no se ha diagnosticado o se diagnostica tarde por la pandemia, un hecho que podría aumentar la mortalidad hasta en un 20% para el año que viene. Este es uno de los datos que ha presentado este jueves la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) en Córdoba, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

La mayoría de estos datos parten de una encuesta que se hizo en toda España durante la primera ola del covid-19 y que pueden variar de acuerdo a la situación de cada provincia. En los meses de marzo y abril del año pasado en Córdoba "hubo un bloqueo de los diagnósticos que se logró recuperar durante el verano", ha informado el jefe del servicio de oncología médica del Hospital Reina Sofía, Enrique Aranda Aguilar.

Aranda ha detallado que, sin embargo, "hemos puesto más tratamientos que en el año 2019 y hemos visto más enfermos que ese año", mientras que los tratamientos que se podían retrasar y no suponían un perjuicio para el paciente se han pospuesto para evitar aglomeraciones. En el caso de las revisiones, Aranda ha asegurado que "se pasaron a nivel telemático en la mayoría de los casos, sin dejar de ser atendidos vía telefónica".

Los cribados de cáncer de mama se ralentizaron y los de colón se tuvieron que paralizar, aunque ya se han reactivado, ha explicado también el médico, al tiempo que ha advertido que "hay que trabajar más en la concienciación de las personas acerca de los cribados porque disminuyen la mortalidad por cáncer".

Así, el funcionamiento de atención al paciente oncológico en el Reina Sofía "está al 100%" a pesar de la pandemia. La preocupación de los médicos llega en los procedimientos de diagnóstico ágiles tras esta tercera ola y las cifras que ha dejado enero.

Los datos de la AECC invitan a ser cautelosos. La presidenta de la asociación en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, alerta del impacto económico, psicológico, laboral y social que deja la enfermedad en las familias.

La AECC pide equidad para prevenir el cáncer con programas de cribado. Según sus datos, en 2019 solo el 40% de la población en riesgo estaba cubierta por un programa de cribado.

Los nuevos casos detectados han bajado un 25%, un 9,5% los tratamientos quimioterapicos, un 5% las radioterapias, además, la asociación anota una disminución de la actividad diagnostica de cáncer en citologías y biopsias también han disminuido. Para Cabanás, el miedo de los pacientes de acudir a sus centros hospitalarios ya está haciendo merma en el diagnóstico y tratamientos del cáncer.

Además, alerta de la desigualdad de los pacientes que tienen que vivir con la enfermedad. La pandemia ha agravado en un 20% la situación económica de las familias, el 25% de los pacientes de cáncer están en actividad y, al contraer la enfermedad, disminuyen sus ingresos o dejan de percibirlos, detalla Cabanás, a lo que añade que, por lo general, sus cuidadores se ven en la misma situación.

El acceso a tratamientos psicológicos es también un objetivo de la asociación. Según sus datos, el 50% de los pacientes tendrá malestar emocional, el 30% psicopatologías, 41% desarrollan ansiedad o depresión y en el 94% de las comunidades autónomas todavía no se ofrece una cobertura total al respecto.

La AECC pide un plan nacional de cáncer que corrija las deficiencias, refuerce la atención primaria, reactive los cribados que están paralizados y cubra los programas de atención psicológica a los pacientes y sus familiares.

La atención al paciente

El paciente que acude a las consultas oncológicas en Córdoba "tiene expectativas altas" en cuanto al personal y al sistema sanitario, según el oncólogo del Hospital Reina Sofía, Juan de la Haba Rodríguez, quien ha detallado que el paciente pide un trato humano, un procedimiento diagnóstico ágil y el mejor tratamiento de acuerdo al tipo de cáncer que padece. "Me preocupa que esta atención que el paciente busca no la podamos dar de la forma que hay que darla por no tener un sistema sanitario que funcione de forma ágil", ha alertado.

Al respecto, el médico ha pedido acciones concretas de las administraciones públicas en materia de investigación, ciencia y sanidad. "España forma parte del desarrollo de muchos fármacos, sin embargo, accedemos tarde a esos fármacos que son útiles para el tratamiento del cáncer, eso hay que agilizarlo y debe ser la prioridad de nuestros políticos", ha pedido.

Para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer se iluminarán de verde fachadas de ayuntamientos, edificios emblemáticos o fuentes de 32 municipios de la provincia, así como el Palacio de la Merced y la fachada del Hotel Córdoba Center.