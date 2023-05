La Hermandad del Rocío de Córdoba inicia el camino entre la tempestad

La Hermandad del Rocío de Córdoba ha iniciado este jueves su andadura hasta la aldea almonteña. Sin miedo a la tempestad y con la valentía que solo es capaz de impulsar la fe y la devoción a una madre que te espera cada año a más de 200 kilómetros.

Alrededor de 150 peregrinos, diez coches de caballos y 25 carriolas, más las orgánicas de camino y carretera, han partido desde la iglesia de San Pablo acompañando el simpecado. Está previsto que el número de romeros vaya creciendo durante la semana hasta los 230 aproximadamente, con la incorporación de las hermandades de Moratalaz (Madrid) y Montoro, ahijadas de la filial cordobesa.

En el horizonte se presentan nueve jornadas difíciles en lo metereológico. Todo tiene su cruz. "Llueva o no llueva, no podemos hacer nada, así que no os agobiéis, hagamos las cosas con fe", replicaba desde el altar el capellán don Tomás Pajuelo durante la homilía de la misa de romeros. "Además, llevamos mese pidiendo la lluvia", terminó bromeando.

Poco importaba que lloviera o que tronara fuera de la iglesia. Bajo el toldo de la Bodeguita La Venia, en la misma calle Capitulares, se animaba el ambiente desde primera hora de la tarde a base de gintonics y palmas, panderetas y sevillanas rocieras. La insistencia de la lluvia sí obligó a la Hermandad a proteger con plásticos los banderines y el simpecado, desluciendo la foto de años anteriores. Mientras tanto, los vestidos de gitana y los sombreros cordobeses chorreando en mitad de la tormenta, ponían la épica.

El recorrido

Una vez salgan de Córdoba por la Torrecilla, la primera parada en el camino, como es habitual, será en la Finca El Cañuelo. La filial cordobesa no dejará atrás la provicia hasta el sábado, cuando se asienten en La Luisiana (Sevilla). Atravesará por Coria (miércoles) y La Puebla del Río (jueves) hasta la llegada a El Rocío el próximo viernes 26 de mayo.

"El recorrido de este año se ha distribuido mejor en cuanto a la carga de kilómetros", ha afirmado a El Día la hermana mayor, Lupe Grande. La media de cada etapa será de 27 kilómetros, con solo dos días duros (viernes y sábado) en que las jornada alcanzaran los 34 y 35 kilómetros, respectivamente.

Lupe Grande vive su primera romería en el cargo con mucha ilusión, mucha fe y mucho responsabilidad, a pesar de estar acostumbrada desde pequeña y de haber ostentado cargos como la tesorería de la hermandad. "Es algo con lo que he soñado toda mi vida y ésta es la culminación".

Entre los estrenos de este año figura el interior del techo de la carreta que lleva el simpecado, completado con los apóstoles que representan Pentecostés.

Sobre las previsiones que se manejan, Lupe zanja sin miramientos: "La lluvia no es un impedimento, estamos preparados para lo que haga falta poder llegar a las plantas de la Virgen del Rocío".