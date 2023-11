Guardian, la app de Córdoba que permite grabar pruebas con garantía jurídica para víctimas de violencia machista

Es una aplicación innovadora en la lucha contra la violencia machista, tiene sello cordobés y, además, la ciudad de Córdoba es la primera de España en ponerla en marcha. Se trata de Guardian, una app que permite grabar pruebas, a través del móvil, con garantía jurídica para víctimas de violencia machista.

La presentación de esta herramienta, creada por la empresa cordobesa Guardian Tecnology de Nosolosoftware, ha tenido lugar este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba, antes de que representantes municipales se concentraran ante la puerta del Consistorio con motivo de la celebración del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Ángela Bermúdez es la directora de este proyecto y ha sido la encargada de ofrecer todos los detalles de la app, que, por cierto, estará camuflada en el móvil de la mujer víctima de violencia de género.

La idea de esta app, ha señalado, surgió tras conocer, a través de datos públicos, que "casi el 50% de los casos de violencia de género que se producen no llegan a buen puerto en los tribunales porque las pruebas no son admitidas a trámite". En esta línea, Bermúdez ha recordado que este tipo de hechos "se suelen producir en ambientes en los que no hay testigos y es la palabra de una persona contra la de otra" cuando llega el juicio. También ha lamentado que "muchas veces, habiendo incluso muchos indicios, las pruebas no se admiten a trámite".

Así las cosas, con esta aplicación confían en que la justicia sí admita las pruebas de maltrato grabadas a través del móvil.

¿Cómo funciona la app?

En primer lugar, la aplicación, según ha detallado Bermúdez, tiene una "interface camuflada" que se instalará en el teléfono de las víctimas. Es decir, que su agresor no sabrá en ningún momento que está siendo grabado, "ya que aparecerá otra cosa". La víctima, por su parte, "solo tendrá que dar a un botón que inicia la grabación" cuando perciba que puede llegar a producirse una agresión o un acto de violencia machista contra ella.

Además, la directora de proyecto ha destacado el móvil "se puede seguir utilizando de manera automática, ya que no se sabe que está grabando". Otra de las ventajas que ha expuesto es que la víctima no tiene posibilidad alguna de introducir cambios en la grabación -ella tiene dar finalmente luz verde a que se pueda utilizar-, ya que de manera automática la misma "se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos".

Para evitar cualquier tipo de filtración o manipulación, ha continuado Bermúdez, se aplicará un sello en formato digital de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que así lo certifica y, con ello, el vídeo se sube con garantías legales. En este punto, Bermúdez ha reiterado en varias ocasiones que esta prueba "tiene presunción de veracidad".

Cuando todos estos pasos se hayan dado, serán los órganos gestores autorizados quienes puedan utilizar estas grabaciones para su uso por parte de los tribunales. A su juicio, este proyecto "viene a cambiar la fórmula en el proceso legal; tenemos la prueba de veracidad y parte de que esa prueba es verdad".

Por el momento y, según ha anunciado la edil de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, se van a adquirir 25 licencias para utilizar la app Guardian como prueba piloto. En este caso, además, será a través de los servicios municipales que trabajan con las víctimas de violencia de género de Córdoba como se decida a qué mujeres puede ofrecerse este servicio.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha acudido a la presentación de esta herramienta y ha destacado que es la primera de España de estas características. "Estamos muy satisfechos porque es una iniciativa muy innovadora", ha apuntado.

Con ella, ha continuado, "ponemos a disposición de las víctimas una nueva herramientas digital accesible y gratuita que les permite acreditar ante un juez ese caso de violencia machista".