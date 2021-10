Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "Vamos a muerte a por la victoria"

"Quiero ganar todos los partidos". Germán Crespo mantiene su ambicioso mensaje que tan buenos resultados le están dando desde que se hizo cargo del equipo en la recta final del curso pasado. Tras 13 partidos al frente del Córdoba CF, el nazarí sigue invicto, al sumar 11 victorias y dos empates. Además, tras vencer el pasado miércoles al Xerez CD, el granadino consiguió que el cuadro blanquiverde dispute la Copa del Rey esta temporada.

Con el equipo líder y en semifinales de la Copa RFEF, Germán Crespo comentó en sala de prensa que es "evidente que los jugadores tienen acumulados muchos minutos, pero si los ves entrenar parece que no hay cansancio". "Después de un partido complicado por el estado del terreno de juego y sin descansar, ves el grupo entrenar y parecen que llevan sin competir dos semanas. Sí es verdad que hay jugadores que, a pesar de las rotaciones que estamos haciendo, están físicamente más tocados que otros, pero la suerte que tenemos es que el once que saquemos estará al 100%", comentó el técnico del Córdoba CF. Además, añadió que en el tema físico del grupo no puede poner "excusa porque llega todo el mundo bien a los partidos".

De cara al envite ante el San Roque, podrá contar de nuevo Germán Crespo con Toni Arranz y Miguel de las Cuevas, que vuelven a una convocatoria tras superar sus respetivas lesiones. En este sentido, el preparador granadino señaló que "cada vez que se recupera a un jugador es una satisfacción y sobre todo si son dos jugadores como Toni y Miguel, que venían de hacer grandes partidos en las primeras jornadas".

Con el regreso de ambos, Germán Crespo reconoció que "esto te da muchas garantías de cara al once y a la convocatoria". No obstante, mantiene a cinco jugadores en la enfermería. A Visus, Viedma y Samu Delgado se unen Meléndez y Álex Bernal. Sobre el lateral zurdo, el técnico nazarí apuntó que se le hicieron pruebas y no tiene "los resultados definitivos, pero parece ser que algo de gravedad hay por las sensaciones que tiene el jugador". A la espera de la confirmación del informe médico, "mínimo tres o cuatro meses estará fuera" el malagueño, lo que ha hecho que Tala suba al primer equipo.

Por su parte, Álex Bernal, tras las exploraciones realizadas, tiene "una rotura, pero hay que ver el alcance exacto del tiempo". Eso sí, el hispalense parece que estará fuera del grupo "entorno a unas cuatro o seis semanas", por lo que Germán Crespo pierde a uno de sus puntales en el centro del campo. El ex del Marbella, ante las bajas en su zona, disputó de más minutos y al final terminó cayendo también en la enfermería.

En cuanto a los goles recibidos, Germán Crespo apuntó que "en pretemporada encajamos a balón parado, pero en lo que va de temporada solo el de la Balona y lo demás fue con balón en juego. Eso quiere decir que el equipo tiene una mejoría y ahora hemos sido capaces de mantener la portería a cero en dos encuentros". "El equipo trabaja bien y hay una máxima implicación en cuanto a las marcas, pero los rivales también juegan y te rematan alguna. Solo hemos encajado un gol y creo que hubo una importante mejoría en ese tema", sentenció el preparador granadino.

Sobre el rival, Crespo aseguró que tuvo "la oportunidad de ver el partido con el Montijo, que llega dos veces y marca dos goles a un San Roque que hace muchas ocasiones y se le anulan dos goles". El cuadro onubense empezó "mal, pero luego arrancó una dinámica buena". De hecho, fue "capaz de empatar en Antequera y por sensaciones mereció la victoria". También añadió el técnico nazarí que "solo le falta algo de acierto en los últimos metros".

Otro de los puntos a tener en cuenta es el estilo de juego que pueda practicar el San Roque ante los blanquiverdes: "No sabemos con qué sistema nos vamos a encontrar. En el partido de aquí con el filial del año pasado jugaron con cuatro centrales y luego cambiaron a dos carrileros. Una vez que empiece el partido, sabemos el sistema qué van a hacer. Nosotros trabajamos conforme al sistema que saquen de inicio y así plantearemos el partido", indicó Germán Crespo.

Lo que sí tiene claro el técnico cordobesista es que la cita en el Ciudad de Lepe son "los tres puntos más importantes de toda la temporada". "La gente que me conoce sabe que me gusta sumar de tres en tres", apuntó. Además, recordó que "el año de Jaén me pasó lo mismo. Jugué contra el equipo de mi pueblo, donde yo vivo, y ganamos 1-6 en la última jornada. Yo quiero ganar todo y eso transmito a mis jugadores". "Hay un cansancio de por medio, pero el equipo va a ir a muerte a conseguir la victoria", reconoció.

Con la vista puesta en el tiempo que pueda hacer en Lepe, Germán Crespo cree que será "un partido de tú a tú por el estilo de juego de ellos y las dimensiones del campo". "Cuando llegué allí con el filial el año pasado parece un campazo, pero luego se levanta mucho. Es complicado manejar el partido si hay lluvia", apuntó. Si no lloviese, el preparador nazarí incidió que recupera "a gente importante". "Si hay algo que nos faltó en Jerez, el hacer un partido con más balón y así tendremos mucho recorrido", añadió el granadino.