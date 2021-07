La verdad es que lo estamos pasando tela de bien, o lo hemos pasado bien, mientras España estaba clasificada, que el otro día nos echaron los italianos, que vaya cómo son cuando las cosas aprietan, que es cuando mejor se manejan, como hicieron el otro día. Pero bueno, ya ganaremos la próxima vez, o cuando toque.

Pero la cosa es intentarlo, tener esperanza, y es que el fútbol tiene mucho de eso. Y si no que nos lo pregunten a nosotros, a los aficionados de nuestro Córdoba, que a moral y a ganas no hay quien nos gane, después de todo lo que hemos pasado, la que estamos pasando y la que seguro nos queda por pasar, porque en darnos sofocones este equipo no tiene límite, es un pozo sin fondo.

Vamos, cómo será la cosa, que cuando ha dado dos noticias buenas ya estábamos con la mosca detrás de la oreja pensando cuando nos iba a pegar el leñazo gordo, que nunca se ha hecho esperar, por desgracia. Y ahí seguimos, sin embargo, deseando que empiece esa temporada que jugamos con equipos que nunca podríamos imaginar, en una categoría que es como un fantasma, porque nadie sabe de dónde ha salido, que más rara y extraña no puede ser. Todos los ingredientes para que sea un cuento de terror, pero espero que sea un cuento de otro tipo, uno de esos con final feliz, por una vez, que yo creo que también nos los merecemos, nada más que por seguidos.

Aunque se sufre mucho, la verdad es que el fútbol tiene una cosa que nos gusta mucho, que nos engancha, y eso se ha notado estos días de atrás con España, que hemos estado todos detrás del equipo, y agarrados a la bandera, que en esto sí que la cogemos todos, ya votemos lo que votemos.

Y aunque al final no ha podido ser, que vaya mala suerte que tuvimos con los italianos, lo hemos pasado tela de bien con los chavales de Luis Enrique, que se han crecido conforme han ido pasando los partidos, sobre todo a partir de Croacia. En fin, que son las cosas del fútbol, que nos disgusta y gusta al mismo tiempo, como si fuera una costra en la rodilla, y no sé si me estoy explicando.

Y ya me despido hasta el verano que viene, que a lo mejor les cuento una cosa que estoy pendiente que me digan, con suerte esta misma semana que ahora empieza. Pero mejor estar callados, que luego se derrama toda la leche, o algo así decía ese cuento que tanto se nombra.