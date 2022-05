Encontronazo entre David Dorado y Pedro García en el Pleno de Córdoba: "Lávese usted la boca para pronunciar mi nombre"

El portavoz del grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha protagonizado un encontronazo con el portavoz de IU, Pedro García, que le ha dedicado una pregunta en el Pleno ordinario de este mes sobre el Caso Infraestructuras tras su declaración ante el juez la semana pasada. Por el caso ya se ha imputado a dos cargos del Consistorio por presunta prevaricación por la adjudicación de contratos menores de obras en el área.

Ante la situación, en el Pleno, David Dorado, que no ha estado presente sino a través de una videollamada, le ha contestado a Pedro García: "lávese usted la boca para pronunciar mi nombre", situación que García ha calificado como "un insulto".

La pregunta de García generó también debate con el alcalde, José María Bellido, tras este explicar que la duda del portavoz de IU no cabía en el Pleno de hoy pues David Dorado no forma parte ya del gobierno municipal. Sin embargo, Pedro García ha defendido que el exedil de Infraestructuras es coportavoz del gobierno municipal al serlo de Ciudadanos. "Para formar parte del gobierno o tiene delegaciones o es teniente alcalde y no está ni en un supuesto ni en el otro", ha defendido Bellido.

Ante ello, Pedro García ha dirigido entonces su pregunta al alcalde: "cómo es posible que David Dorado tenga esa cantidad de información reservada, de ese nivel de importancia" donde "describe unas cuestiones que tienen que ver con procedimientos internos de este Ayuntamiento que no tenemos el resto de partidos, por qué no tenemos la información y él sí la tiene, para no ser del gobierno tiene mucha información", ha expresado García.

El alcalde, José María Bellido, ha defendido que "desde el gobierno local no se le ha facilitado ninguna información a ningún portavoz, ni por escrito ni verbalmente, solo hemos recopilado los expedientes y los hemos enviado a quien los había solicitado, que es la Fiscalía". Los expedientes, ha aclarado Bellido, "se han recopilado por servicios municipales, una serie de contratos y una petición que nadie ha encontrado", en referencia a un contrato de alumbrado de Villarrubia, un expediente de 2012 que "no existe en ningún lado, ni en la delegación de Infraestructuras ni en Gestión, no aparece".