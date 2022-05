El Ayuntamiento de Córdoba entrega a la Fiscalía nueva documentación del caso Infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a la Fiscalía nueva documentación correspondiente al caso de la adjudicación de contratos menores de obras en el área de Infraestructuras tal y como ha avanzado el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

En concreto, el primer edil ha indicado que han entregado "contratos con diversas firmas de 2016 a 2022". La Fiscalía también ha pedido y el Ayuntamiento ha entregado una relación de los cuadros de mando eléctricos instalados en el mismo periodo y los responsable de contratación de alumbrado público de todos estos años más otros expedientes. Bellido ha dejado claro que "de todos esos contratos, yo no tengo nada que ver absolutamente, no he tenido responsabilidad ninguna en ellos".

El alcalde ha hecho estas declaraciones después de que David Dorado, quien fuera responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento, defendiera este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, José Luis Rodríguez Lainz, que "todo es legal" y "no hay nada" en cuanto a la adjudicación de contratos menores de obras en dicha área en 2020, motivo por el que el juez ha abierto una causa en la que están investigados la excoordinadora general del área y un técnico municipal.

Sin embargo, Bellido no ha querido entrar a valorar la declaración de Dorado ante el juez, ya que "estamos representados en el proceso a través de los Servicios Jurídicos municipales y colaboraremos con la Fiscalía con la documentación que se nos requiera". "No haremos más valoraciones porque es lo suyo respetar el proceso judicial", ha insistido.

Pero dónde si ha querido dar a conocer su opinión ha sido a las declaraciones que el edil hizo fuera de la sala judicial, en las que llegó a anotar que "habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora", porque, a su juicio, tendrá que "restituir" su puesto en el gobierno, así como los de su equipo.

Esas declaraciones, ha anotado, "las contextualizo en un contexto en el que lo tiene que estar pasando mal al ver a parte de su equipo imputado declarar y estar fuera del equipo de gobierno local". "Tiene que ser un momento muy difícil", ha reconocido.

El primer edil, además, ha reconocido que desea y espera que como ya dijo David Dorado cuando terminen las declaraciones "quede claro que no hay más recorrido judicial; no deseo el mal de nadie, sino colaborar con transparencia y con honestidad".

Ante la posibilidad de que esa situación se resuelva a favor de Dorado y la opción de que regrese al equipo de gobierno municipal, Bellido ha recordado que "el pacto de gobierno es entre el PP y Ciudadanos". Por ello, "si Ciudadanos quiere remodelar sus áreas de gobierno, lo tendrá que solicitar a través de la comisión de seguimiento del pacto, pero ahora mismo no tengo ninguna petición", ha destacado, al tiempo que ha recordado que para cualquier cambio o vuelta del edil a sus anteriores delegaciones "ese es el camino a seguir".

En su intervención, el alcalde ha reconocido también que "el mal trago personal" que está pasando David Dorado, si bien, ha explicado que él mismo lleva "muchos trienios en política y todos pasamos por momentos malos y este es uno de los más difíciles de Dorado". Es más, a pesar de las declaraciones que realizó el concejal de Ciudadanos ha asegurado que no le decepcionar por "lo contextualidad en ese momento duro". "Le deseo lo mejor, no lo tomo como algo personal y por mi parte no hay nada más que hablar", ha añadido.

No obstante, ha querido dejar claro que como alcalde "lo único que hago es velar por la honestidad del gobierno local y despejar cualquier sobra de duda; como alcalde es mi deber y no puedo consentir que haya gestión de duda", ha reseñado.