Emacsa prepara una ordenanza contra la sequía y descarta cortes del suministro domiciliario en otoño

Emacsa prepara la que ha dado en llamar Ordenanza municipal reguladora de las medidas excepcionales aplicables al abastecimiento domiciliario de agua potable como consecuencia de la sequía. "La sequía no podemos considerarla en Córdoba como algo estructural, sino coyuntural, por lo que tenemos que tomar medidas frente a ella con esta ordenanza que esperamos que esté en funcionamiento en unos seis meses", ha sentenciado el presidente de la empresa municipal de aguas, Jesús Coca.

El borrador de esa nueva normativa llega en un momento en el que Córdoba está en alerta por sequía. No obstante, el presidente de Emacsa ha dejado claro que aunque no llueva el próximo otoño no habrá cortes del suministro domiciliario. "El nivel de los pantanos de los que se abastece la ciudad nos asegura que tenemos agua, por lo menos, para año y medio; si no lleve en año y medio sí que se llevarían a cabo restricciones domiciliarias", ha sentenciado Coca. Para añadir que, a día de hoy, el del Guadalmellato está al 29,56% de su capacidad (tiene 43,33 hectómetros cúbicos); San Rafael de Navallana, al 38% (con 59 hectómetros), y Guadalnuño, al 55% (con 0,9 hectómetros cúbicos de agua).

Aunque Coca ha destacado que "lo más normal es que llueva este próximo otoño", con lo que los pantanos subirían de nivel, si la sequía se acrecentara Emacsa pondría en marcha el plan de emergencia previsto para situaciones de este tipo y diseñado en conformidad con la Confederación Hidrográfica del Guadalquir, activando medidas "para tratar de conseguir un ahorro de agua del 10%". "Esas restricciones afectarían, por ejemplo, a la disminución de las láminas en las fuentes ornamentales o al corte en determinadas horas del suministro en las fuentes para beber", ha sentenciado.

La ordenanza

El presidente de Emacsa ha detallado que el objetivo de la ordenanza, tal y como reza el borrador, es el de "regular el correcto uso del agua en situaciones de sequía en las que la disponibilidad de los recursos hace aconsejable limitar su destino, uso y consumo, y establecer los mecanismos que permitan asegurar la prestación del servicio de abastecimiento en el tiempo con todas las garantías y sin menoscabo de la calidad, estableciendo las medidas necesarias para su aplicación y sanción en su caso".

En su artículo 5, la futura normativa establece que la Alcaldía del Ayuntamiento podrá establecer, a través de bandos, la entrada en vigor de medidas de restricción, limitación o prohibición del uso de agua potable en Córdoba en los casos de riego de zonas verdes o jardines públicos y privados; el baldeo de calles, plazas, aceras o cualquier recinto; el llenado de piscinas públicas y privadas; fuentes ornamentales y para consumo humano; limpieza de cualquier clase de vehículos -si no es en establecimientos que tengan esta actividad-; sistemas de refrigeración de agua; así como cualquier otra medida que permita proteger el abastecimiento a la ciudadanía.

Además, la Alcaldía podrá ordenar el establecimiento de restricciones al consumo, regulación de presiones e interrupción del suministro de agua durante las franjas horarias que se determinen. Tales medidas autorizan automáticamente a Emacsa a realizar cuantas actuaciones sean necesarias a tal fin. La ordenanza recoge asimismo, en su artículo 10, que los incumplimientos de la misma o de las disposiciones y bandos que dicte la Alcaldía podrán ser calificados como infracciones leves, graves y muy graves, con su correspondiente sanción.

Será infracción leve impedir, limitar o entorpecer las labores del personal destinado por Emacsa o el Ayuntamiento para el control e inspección de las instalaciones de abastecimiento a efectos de comprobar el cumplimiento de la ordenanza. Se considera infracción grave la utilización del abastecimiento para cualquiera de los usos prohibidos o limitados en el artículo 5, en cuyo caso Emacsa queda expresamente autorizada para clausurar y/o anular las instalaciones concretas donde se produzca la indebida utilización del abastecimiento.

La reiteración en los hechos se considerará como infracción muy grave. Igualmente, la reincidencia de cualquier usuarios en cuanto a la realización de hechos que vayan en contra de las prescripciones de la ordenanza podrá llevar consigo el establecimiento de limitadores de caudales por parte de Emacsa y con cargo al propio abonado y, en su caso, supresión del suministro.

Regeneración de aguas

La ordenanza habla en su artículo 8 de la regeneración de aguas. Y es que Emacsa trabajará en la regeneración y reutilización del agua en su lucha para paliar los efectos de la sequía. Así lo ha confirmado su presidente. "Hasta ahora depuramos el agua y la devolvemos al Guadalquivir; nuestra intención es la reutilización de ese agua, para lo que vamos a realizar unas inversiones en infraestructuras que sumarán entre 20 y 30 millones de euros", ha sentenciado Coca, quien ha detallado que esas aguas regeneradas se destinarán, "principalmente" al riego.

El presidente de Emacsa ha sentenciado que la capacidad de regeneración de agua que tiene Córdoba al año es de 26 hectómetros cúbicos, "cifra que es una barbaridad". "Córdoba necesita ese agua regenerada para que sea sostenible medioambientalmente", ha puntualizado. Un ejemplo de infraestructura para la regeneración de agua son los tanques de tormenta que se construirán en la ciudad; el primero de ellos ya está en obras en el Balcón del Guadalquivir.

La ordenanza establece que Emacsa elaborará un plan de gestión del riego del agua regenerada "con el fin de producir, suministrar y utilizar esas aguas regeneradas que podrá aplicarse a uno o varios sietemas de reutilización del agua".