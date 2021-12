El Ejército de Estados Unidos conoce el proyecto de la base logística de Córdoba

El Ejército de Estados Unidos ya conoce el gran proyecto de la base logística del Ejército de Tierra de Córdoba. Y es que, el máximo representante del Ejército de Estados Unidos para Europa y África, el general Christopher Cavoli, ha mantenido un encuentro con el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Amador Enseñat y Berea.

En concreto y, según ha informado el Ejército Español a través de las redes sociales, el encuentro ha servido para que Amador Enseñat y Berea presente el futuro proyecto, que, según todas las previsiones, va a movilizar unos 350 millones de euros y va a generar cerca de 2.000 empleos en Córdoba. En la misma reunión, se ha dado a conocer el proyecto Ejército 2035.

#Today the #JEME Amador Enseñat y Berea received General Christopher Cavoli Chief of the @USArmyEURAF at the HQ of the #EjercitodeTierra in #Madrid. During this working day there was a presentation of the future Logistics Base and the #Ejército2035 projecthttps://t.co/ce49hMFbPf pic.twitter.com/y3Gq4FlGYN