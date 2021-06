El Distrito Córdoba y Guadalquivir advierte de que no se vacunará sin cita ni se harán cambios sin justificar

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha instado a la población cordobesa a colaborar en la campaña de inmunización contra el covid-19 y a seguir demostrando solidaridad y responsabilidad porque "la pandemia no ha acabado aún, seguimos inmersos en ella y hay que ser rigurosos y estrictos con las recomendaciones de los profesionales sanitarios no solo en nuestro día a día sino también en el proceso de la vacunación", ha manifestado su director gerente, Javier Fonseca .

En ese sentido, ha advertido de que no se vacunará sin cita en ningún punto y tampoco se modificarán las citas salvo causas justificadas para continuar con la agilidad en el proceso y no dejar ninguna dosis sin inocular.

Para mantener el ritmo de vacunación que hay hasta la fecha y recuperar la normalidad, hay que "evitar dejar vacunas sin administrar y evitar duplicar los esfuerzos que están haciendo los profesionales en la compleja actividad de citación que se está llevando a cabo en el sistema sanitario público".

En este sentido, desde la dirección del Distrito Sanitario han pedido "la máxima colaboración y rigurosidad de los ciudadanos" en las medidas que se han adoptado y que comenzarán a aplicarse en este fin de semana en el que hay previsto vacunar más de 6.000 docentes en los centros de salud de Córdoba Centro (avenida de América) y Carlos Castilla del Pino.

Fonseca ha explicado que "para mantener el ritmo de vacunación y lograr la inmunidad de la población en el menor tiempo posible a través de un proceso ágil", no se van a modificar las segundas citas de vacunación que ya están adjudicadas salvo causa justificada. Por otro lado, si no se acude a la cita, se repescará a esa persona "cuando proceda".

El director gerente ha hecho hincapié en que "hay que respetar siempre las normas que nos indican los profesionales que están en los puntos de vacunación y si cambiamos citas sin causas justificadas generamos huecos en las agendas que no se cubren". Además, "si no respetamos la cita que se nos ha facilitado no acudiendo o acudiendo a otra hora, el proceso se ralentiza y no podemos permitirnos este tipo de situaciones".

El Distrito Sanitario asegura que tiene capacidad para poder administrar hasta 80.000 o más vacunas por semana, lo que implica una compleja actividad donde participan muchos profesionales de diferentes categorías.

"Hasta la fecha toda esta cadena ha funcionado gracias al trabajo del personal implicado y por el civismo de los cordobeses, pero si administramos 80.000 vacunas semanales y solo un 10% de las personas citadas deciden cambiar la cita, eso implicaría que habría 8.000 personas que no se van a vacunar; que se generarían por tanto 8.000 huecos libres que podrían haber ocupado otras personas, que habría que volver a citar a las personas que han modificado esa cita junto a las 80.000 de la siguiente semana y no llevaría a ralentizar el ritmo de vacunación y por tanto la inmunización de los cordobeses", ha aseverado.

Por tanto, según Fonseca, "tenemos que seguir actuando con la misma solidaridad y civismo que hasta ahora, hay que priorizar nuestra salud y la de los demás, y la vacuna es nuestra principal arma".

Así, ha recordado que "Córdoba es la provincia andaluza que tiene mayor cantidad de primeras y segundas dosis puestas; profesionales y ciudadanos hemos actuado con responsabilidad, sacrificando mucho, pero ahora más que nunca debemos cumplir las medidas generales (distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos y estar en espacios bien ventilados), apoyar la vacunación, respetar la organización de una campaña de vacunación sin precedentes en la historia y colaborar con el sistema sanitario para poder volver pronto a la normalidad".