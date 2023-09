Día Mundial para la Prevención del Suicidio: "En esta sociedad hace falta mucha escucha"

El suicidio es el primer motivo de muerte en España por causa externa. El año pasado, se contabilizaron 4.097 suicidios a nivel nacional, 11 personas al día; en Córdoba hubo 71 casos. A nivel nacional, las cifras suponen un aumento del 2,3% respecto al año anterior, de acuerdo a los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a 2022.

Este domingo, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada en la que transmitir y concienciar sobre el hecho de que, además de prevenirse, también se puede evitar. Y es que, aunque las cifras evidencian un claro aumento de los casos, poco a poco la sociedad rompe prejuicios y temas como este dejan de estar silenciados. Hablar de ello, pedir ayuda y saber escuchar llega a ser vital.

Porque hablar de suicidio ha sido un tema tabú para la sociedad durante décadas, tal vez por la creencia del denominado efecto llamada, es decir, pensar que hablar sobre un hecho concreto puede incrementar el riesgo de que se lleve a cabo una conducta suicida, algo que como ha reconocido el médico especialista en Psiquiatría del Hospital Reina Sofía de Córdoba José Ángel Alcalá Partera es uno de los mitos que giran en torno a él.

El profesional se refiere a otras de las falsas creencias sobre las conductas suicidas, como "cuando se dice que las personas que hablan de suicidarse no lo hacen, o que el suicidio es una conducta normal para escapar de situaciones o experiencias negativas". "También se oyen comentarios sobre que el suicidio no se puede prevenir. En este sentido, hay diferentes actuaciones que pueden disminuir la incidencia", advierte.

¿Cuáles pueden ser esas actuaciones? Llevar a cabo protocolos de actuación y campañas de prevención ayudan a disminuir la incidencia en numerosos casos. El suicidio actualmente es un importante problema de salud pública y requiere poner en práctica diferentes estrategias de prevención, "como mejorar el registro de la conducta sanitaria en los dispositivos sanitarios, usar protocolos de atención al paciente que identifiquen situaciones de mayor vulnerabilidad y a nivel social realizar actividades dirigidas a la población que ayuden a derribar mitos, prejuicio y actitudes estigmatizantes sobre este problema", indica el especialista.

"Pienso que prestar mayor atención al problema y difundir a la sociedad información sobre la incidencia del suicidio, la prevención y el apoyo posible en estas situaciones es muy importante. Además, se deberían potenciar y publicitar recursos de ayuda, como el teléfono 024 de atención a la conducta suicida", aconseja.

Reconocer los factores de alerta

Los factores que pueden propiciar una conducta suicida son diversos e influyen en función de variables psicosociales, sociodemográficas y psiquiátricas. En este sentido, se debe tener en cuenta principalmente la edad, sexo, situación laboral, relaciones familiares, red social de apoyo, presencia de problemas personales y enfermedades mentales como trastornos afectivos, alcoholismo o esquizofrenia.

El perfil de personas que atraviesan esta situación es difícil de dibujar de una forma concreta. Sin embargo, el especialista confirma que algunos factores de mayor riesgo de suicidio consumado podrían ser la edad mayor de 45 años, presencia de alcoholismo, sexo masculino, conducta suicida previa, depresión intensa, haber sufrido una pérdida o separación reciente, problemas de salud física que produzcan dolor o discapacidad, problemática económica o laboral importante y factores psicológicos como rasgos de personalidad determinados, sentimientos de desesperanza, impulsividad y baja capacidad de resolución de problemas.

Socialmente, se relacionan los problemas de salud mental con las conductas suicidas. No obstante, además de ello, la presencia de enfermedad físicas y acontecimientos estresantes en los últimos meses como pérdida de seres queridos, dificultades interpersonales o cambios vitales importantes pueden influir. "Las personas mayores que viven solas y con escaso apoyo son otro grupo que debemos tener muy en cuenta", explica el especialista.

Otro grupo a tener en cuenta son los jóvenes y adolescentes. Las cifras del INE muestran un incremento de las muertes por suicidio en el año 2022 en menores de 20 años, el pasado año se dieron 84 casos, frente a los 75 de 2021.

"Los más jóvenes tienen mayor riesgo de vulnerabilidad a situaciones traumáticas y pueden percibir estos sucesos con mayor componente de alteraciones anímicas y ansiedad. La impulsividad, por ejemplo, juega un papel fundamental en menores de 15 años y la presencia de dificultades con su grupo de amigos o situaciones de acoso pueden aumentar el riesgo de una conducta suicida", avisa.

Córdoba recibe 9.000 llamadas anuales

Cuando una persona realiza una llamada al Teléfono de la Esperanza, en la mayoría de los casos no quiere dejar de vivir, sino dejar de sufrir, busca una salida en un momento de su vida en el que por alguna circunstancia padece un determinado sufrimiento.

En Córdoba, el Teléfono de la Esperanza ha recogido unas 9.000 llamadas durante 2022, unas cifras que se mantienen desde el año 2020, cuando tras la pandemia sanitaria se registro un aumento considerable. Tan solo en el primer semestre del coronavirus hubo una subida del 40%.

"La lectura que hacemos es que los problemas de la gente, la necesidad de sentirse escuchada y tener a alguien al otro lado del teléfono, sigue existiendo. En esta sociedad hace falta mucha escucha", como admite la delegada del Teléfono de la Esperanza en Córdoba, Josefina Santos.

"El suicidio es la primera causa de muerte no natural del año 2021, por encima de los accidentes de tráfico y de las muertes por violencia de género. Y pese a ello aún no se ha hecho un plan nacional de prevención del suicidio", que es lo que demanda el Teléfono de la Esperanza.

Este verano en Córdoba se han atendido alrededor de 900 llamadas. Según Santos, la tipología de las llamadas se pueden dividir en tres situaciones: personas con enfermedades psicológicas, aquellos que se encuentran en soledad no deseada o las que padecen problemáticas de índole familiar.

"La sociedad ha evolucionado, vamos a la inmediatez, y realmente no nos paramos a escuchar. Dedicarle nuestro tiempo a esa persona porque lo que nos va a decir es importante, para ella es lo principal, que yo me pare y empatice con esa persona", explica la delegada.

Este servicio voluntario cumple este año su décimo aniversario, una década ayudando a los demás no solo a través del teléfono. Desde este servicio también se llevan a cabo cursos y talleres (pensamiento positivo, desarrollo personal, afrontar el duelo...). Además, junto con la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio (Papageno) se ha puesto en marcha un grupo de ayuda mutua para personas en duelo por suicidio para aquellas personas que han perdido a un familiar o allegado en una muerte por suicidio.

Los 40 voluntarios que colaboran desde la sede de Córdoba reciben formación continua tanto en su propio desarrollo personal como en la orientación en crisis. "En estos años nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la escucha, la salud emocional", indica.

Este año, desde el Teléfono de la Esperanza se ha llevado a cabo la campaña Hope is in the air (la esperanza está en el aire). Por ello, este domingo, día 10 de septiembre, en la plaza de la Corredera a partir de las 19:30 se leerá un manifiesto y realizará un encendido de velas in memoriam acompañado por la actuación en directo de Valeria Delgado. Por otro lado, el día 14 de septiembre de 10:00 a 12:00 se instalarán mesas informativas en el Hospital Universitario Reina Sofía (Consultas Externas) y en el Hospital Provincial de Córdoba.