El Día de la Mujer en Córdoba continúa: unas 50 mujeres se concentran en la Fuensanta

Al grito de "hay que dejar de criar princesas indefensas y machistas violentos", unas 50 mujeres han salido a la calle también hoy en una actividad que la asociación Mujeres al Alba organiza desde hace 32 años en Córdoba en conmemoración del Día de la Mujer. Esta vez se han congregado en la Plaza Escultor García Rueda y han caminado alrededor de la zona, donde han recibido al alcalde, José María Bellido y han leído un manifiesto.

"El principal miedo es que las van a matar", así de contundente ha sido la presidenta de Mujeres al Alba, Manoli Jurado, quien ha mostrado su indignación por los casos de maltrato a mujeres que llegan a la asociación y que intentan derivar a distintas entidades donde las pueden ayudar. Jurado ha mostrado su preocupación porque, a su juicio, "las jóvenes no se implican lo suficiente".

"Hace muchos años éramos amas de casa y decidimos salir fuera para exigir que las cosas cambiaran", ha contado una de las fundadoras de Mujeres al Alba, María del Carmen de Austria. Para ella, aún hoy falta mucho por hacer y las manifestaciones lo demuestran, "falta mucha igualdad entre hombres y mujeres, pero las cosas sí han cambiado", ha añadido, para recordar que "no se puede decir que no se ha avanzado, desde no querer salir a la calle a lograr congregar a muchas mujeres en distintos eventos". La también tesorera de la organización ha comentado que las mujeres antes "no eran capaces de salir en chándal y ahora salimos todas y vamos a cualquier tipo de eventos".

La asociación ha asegurado que unas 200 personas están implicadas en la organización de esta manifestación. "Yo creo que ahora hay más indignación por los cambios políticos que están sucediendo, nos están quitando derechos y tenemos que estar al frente", ha apuntado De Austria.

La asociación también organiza el encuentro de música y poesía Mujeres del Universo Cántico, un espectáculo de cultura en red a las 19:00 en el Centro Cívico Fuensanta.