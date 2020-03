Unas 8.000 personas claman por la igualdad en la manifestación del 8M en Córdoba

Unas 8.000 personas claman este domingo por la igualdad en la multitudinaria manifestación por el Día de la Mujer que ha recorrido las avenidas del Centro de Córdoba. Jóvenes y mayores, familias y estudiantes han compartido una jornada de celebración, pero también de reivindicación.

Los 15 colectivos que integran la Plataforma Nosotras Decidimos, entre los que hay asociaciones feministas y sindicatos, llevan preparando desde enero esta marcha que tiene como lema "Ante la barbarie, feminismo".

Con cánticos como "Machista el que no vote", "No es no, lo demás es violación" o "Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca", la manifestación ha tardado en salir de la plaza de la Constitución, junto a los antiguos Juzgados.

Este año la cifra de asistentes se ha visto algo reducida con respecto a la de las dos últimas convocatorias (15.000 en 2018 y 20.000 en 2019) al celebrarse un domingo, algo de lo que eran conscientes los colectivos organizadores. También ha habido una ausencia destacable, la del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que a la misma hora tenía una convocatoria con la Federación de Peñas.

La portavoz de Nosotras Decidimos, Carmen Flores, ha explicado que "hasta que consigamos esa igualdad real por la que luchamos, continuamente saldremos a la calle". Además, ha resaltado la importancia de la organización en el movimiento feminista ya que solo así se podrá luchar y avanzar en la igualdad.

"Estamos en alerta feminista, salimos este 8 de marzo, pero saldremos todas las veces que haga falta a la calle", ha insistido.

Al tratarse de un domingo, este año no se ha convocado una huelga laboral ni estudiantil, pero sí de consumo y cuidados. Sin embargo, el movimiento estudiantil ha salido a la calle y ha estado muy presente en esta manifestación, con gritos como "Fuera machismo de la universidad" o "Que no nos representan".

Este año se han unido a la plataforma mujeres de la Universidad de Córdoba, lo que supone savia nueva para Nosotras Decidimos: "estamos contentas de tener con nosotras a mujeres de Derecho, Enfermería o Empresariales que han ayudado a todo", ha señalado.

La marea morada ha salido de la plaza de la Constitución con dirección al paseo de la Victoria, ronda de los Tejares, avenida del Gran Capitán y parte del paseo de Córdoba con destino a la estación de trenes.

En torno a las 14:15 la cabeza de la manifestación ha llegado a la plaza de las Tres Culturas, donde se han desarrollado varias actividades de micro abierto en el que varios colectivos han leído manifiestos.