'El Día' edita una guía que recoge hasta el más mínimo detalle de Flora 2023

El Día se suma a la celebración de la sexta edición del Festival Internacional de las Flores, Flora 2023, con la edición de una guía que recoge todos los pormenores de esta cita ya tradicional del otoño cordobés. Flora es, como defiende su directora general, María Van den Eynde, en la propia guía, una respuesta contemporánea a toda esa cultura que en Córdoba hay en torno a la tradición de los Patios.

Todos los años, el certamen presenta una selección de artistas de arte floral contemporáneo más destacados del mundo para que creen instalaciones site-specific en algunos de los patios institucionales más emblemáticos de la ciudad. En la edición de 2023 esos montajes se han realizado en recintos del Palacio de Orive, el Museo Arqueológico, el Palacio de la Merced y el Palacio de Viana, además de en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. No podían faltar en la guía las singulares y únicas referencias históricas de estos recintos que los convierten en emblemáticos.

El manual de El Día se distribuye este viernes 20 de octubre, el mismo día en el se abren al público las instalaciones florales montadas por cinco artistas o colectivos de artistas internacionales, y se podrá conseguir de forma gratuita en los quioscos con la compra del periódico. Son los propios artistas los que explican en sus páginas el por qué y qué significan esas obras inspiradas todas ellas en la temática sobre la que versa esta sexta edición, la Inteligencia Vegetal. Además, se detalla qué plantas y elementos han sido las utilizadas en la elaboración de cada una de las obras.

El colectivo catalán Flowers by Bornay detalla el por qué de Mobilis in mobili (Movimiento entre movimiento), una obra instalada en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, e inspirada en esa frase que Julio Verne repite en algunos pasajes de su clásico 20.000 leguas de viaje submarino. El crítico y especialista en flores y moda Oliver Dupont los definió con aquello de "Flowers by Bornay es al arte floral lo que Ferran Adrià a la gastronomía".

La coreana Ha II Hwa muestra en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana Mecanismo artificial de defensa. En la guía se destaca que sus trabajos florales parecen llegar del futuro: combina plantas y elementos artificiales para crear mundos inexplorados, seres imaginarios que ella misma define como “plantas alienígenas” y que no solo impactan visualmente: con ellas quiere llamar la atención sobre una posible naturaleza futura en la que cambio climático y tecnología logren dialogar.

El colectivo ruso Flowgardenz habla sobre su obra Célula que exponen en el Palacio de Orive. “Ya es hora de que los humanos dejemos de ser esos seres protagonistas que utilizan a la naturaleza como telón de fondo”, declaran Flowgardenz como si de un manifiesto se tratase. “Debemos pasar a un segundo plano, cambiar la escala, disolvernos en el follaje, volvernos del mismo tamaño que una flor”, insisten

También se destaca la explicación del artista floral lituano Tadao Cern sobre Flor Negra / Eco blanco, que se puede ver en el Museo Arqueológico. “Todas mis decisiones artísticas son producto de cálculos y siempre busco las expresiones más higiénicas, para que las ideas sean lo más limpias posible”, cuenta él mismo. El resultado es un arte conceptual y poderosamente humano que invita al silencio reflexivo. No obstante, debajo de esta carga de sentido y profundidad, en todo lo que Tadao hace se esconde el deseo de jugar y experimentar de un niño. Y su libertad.

Duramen es la obra que la artista floral Harriet Parry expone en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Parry defiende que esta instalación es también un canto a la conectividad. Con su arte, la británica quiere invitar al público a detenerse, provocar “pausas” y a recrearse en la observación. A diferencia de buena parte de los artistas florales, no son la moda o las tendencias los universos en los que Harriet Parry suele moverse e inspirarse para crear sus obras, sino la historia del arte. La inglesa destaca por su apuesta decidida hacia el color, el aspecto lúdico de sus trabajos y un gusto exquisito por el detalle,

El manual también incluye una ruta para visitar las instalaciones y detalla por qué la organización de Flora ha decidido que el tema sobre el que versa la edición de 2023 sea el de la Inteligencia Vegetal. "La inteligencia artificial ha invadido todas las parcelas de la vida y va a cambiar el mundo. Y nosotros, ante toda esta cuestión, que es bastante abrumadora, queríamos poner de manifiesto la inteligencia de las plantas, de la que no somos conscientes", sostiene María Van den Eynde en la entrevista que incluye la guía.

Palma del Río es el primer municipio de la provincia al que se ha abierto esta cita única del arte floral contemporáneo a nivel mundial. Lo ha hecho con un espectáculo que forma parte del centenar de actividades que se han organizado para enriquecer Flora 2023. Un espectáculo de flamenco contemporáneo, danza y nuevas dramaturgias en un encuentro íntimo de conexión con la Tierra. Se trata del espectáculo Toma de Tierra, de la bailaora cordobesa Melisa Calero. En ese apartado también se aportan los motivos turísticos por los que visitar ese municipio de la Vega del Guadalquivir.

Finalmente, el punto y final a este manual publicado por El Día lo ponen las páginas en las que se informa de dichas actividades paralelas, de las que se puede disfrutar hasta el próximo 26 de octubre, día en que se cerrará la sexta edición con la Guerrilla Floral. En concreto, el colectivo de artistas ganadores de Flora 2019 creará, en el marco de la Velá de las Flores y junto con integrantes de los colectivos sociales Adis Meridianos, APIC, MZC y Proyecto Puerta Verde, instalaciones florales con el material sobrante del festival.