Desfile de la Legión 501: Y la fuerza acompañó a Córdoba

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...” es el principio de todo. Con esta frase comienza el episodio IV de Star Wars, Una nueva esperanza, la primera película de la saga Star Wars, conocida en un principio como La guerra de las galaxias. Ese film dio a conocer a los más míticos personajes de la saga: Luke Skywalker, Princesa Leila, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, los robots R2D2 y C3PO...Ellos han sido los más aclamados por niños y mayores, los que han levantado mayor expectación en su participación en el desfile de la Legión 501 de Star Wars, desfile conocido como Training Day, al que en Córdoba le han puesto banda sonora la Banda de la Estrella y la Agrupación Cristo de Gracia. Se trata del mayor evento de todo el universo de Stars Wars que se celebra en España una vez al año –ya ha pasado, por ejemplo, por ciudades como Málaga, Salamanca o Madrid– y que en Córdoba va a tener carácter benéfico.

El Palacio de Vista Alegre –punto de partida de una comitiva que ha abierto la Unidad de Caballería de la Policía Local a lomos de equinos de ilustres nombres relacionados con Córdoba– se ha convertido por unas horas en el cuartel general de la Legión 501. Desde allí, el cortejo de la Guerra de las Galaxias se ha dirigido hacia la avenida de los Custodios, avenida del Corregidor, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa y plaza del Triunfo. En este punto, la comitiva ha rodeado el principal monumento de Córdoba, la Mezquita-Catedral. A partir de ahí, el cortejo ha regresado por las mismas calles hasta el cuartel general, el palacio de Vista Alegre.

Todos los personajes del universo Stars Wars, incluidos los últimos que se han sumado al elenco, como el Mandalorian, han recorrido las calles de Córdoba escoltados por niños y mayores en gran parte de su recorrido. Espectadores que han aprovechado para inmortalizarse en selfi junto a su personaje favorito. Como el pequeño Rafa, que para ello paró al simpático R2D2. Selfis muchos de ellos que concluían el personaje de Star Wars deseándole a quien se había hecho la foto con él: “que la fuerza te acompañe”. En el universo Star Wars esa frase se emplea para desear suerte, generalmente cuando las personas separaban sus caminos, o una de ellas se disponía a enfrentarse a un desafío inminente.

Otro niño cordobés, Diego Mendoza, seguro que ha contemplado desde el Cielo el desfile que le ha dedicado la Legión 501, ofrecido a quien, como él, “luchó desde pequeño contra la leucemia, y que era un gran seguidor nuestro. Diego desfila con nosotros, ya que en la comitiva hay estandarte en su honor”, dijo el presidente de la asociación, Marco Antonio Calzado, quien no olvidó señalar que el pequeño le pidió que trajeran el desfile a Córdoba, desfile en el que desgraciadamente él no ha podido estar de manera física.En la cita de la Guerra de las Galaxias con Córdoba han participado más de 700 personajes ataviados con los trajes, espadas láser y demás elementos oficiales de la saga que en su día creó George Lucas, además de asociaciones de constructores de droides, entre otros. Solo Darth Vader, que era quien he cerrado el desfile, ha llevado una comitiva de 80 icónicos troopers.

La Legión 501 cuenta con 16.000 miembros en todo el mundo, como el propio George Lucas, y está presente en más de 50 países, mientras que en España son 750 las personas asociadas. Además de dar vida a los personajes de la saga en Córdoba personas llegadas desde distintas ciudades españolas, como Barcelona o San Sebastián, en el desfile también han participado otras personas procedentes de países repartidos por distintos puntos del mundo como Alemania, Portugal e incluso Japón.

La 501 acostumbra a participar en actos públicos con fines solidarios. En Córdoba, del desfile se van a beneficiar las ongs y entidades sociales Acpacys, Sonrisas de Lunares, Anclados (Fundación Marcelino Champagnat), Arca de Noé y Cáritas. Y los cordobeses a los que la fuerza ya los acompaña.