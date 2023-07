Denuncian la "deforestación salvaje" tras la tala de 35 árboles de gran porte en Córdoba

Andalucía Entre Tod@s ha denunciado la "deforestación salvaje" que se ha llevado a cabo en la avenida de La Milagrosa, en la zona de Santuario de Córdoba capital, donde la vecindad ha contabilizado la tala de hasta 35 ejemplares "de gran porte", muchos de los cuales "no tenían señales ni signos de estar enfermos" y se podrían haber salvado, según su portavoz, Manuel Ortega.

Y es que, en palabras de Manuel Ortega, una vez transcurrido el proceso electoral local, el equipo del gobierno municipal, con el alcalde, José María Bellido (PP), al frente, "ha afrontado la eliminación de arboleda de La Milagrosa y la Fuensanta". En este punto, el portavoz de la formación ha indicado que es cierto que algunos de esos árboles "están enfermos", pero se debe, fundamentalmente, a que "se les han aplicado unas podas abusivas de manera sistemática y, sobre todo, dañinas para el árbol, que han concluido en su enfermedad, con el riesgo de caídas sobre vehículos estacionados".

En opinión Andalucía Entre Tod@s, la situación "va a empeorar", y ejemplo de ello es que, "contando los tocones de antes y los alcorques vacíos, que se suponía que este alcalde iba a reponer y no lo ha hecho, se va a transformar esa avenida en un auténtico desierto y a ver quién aguanta con las temperaturas que se avecinan".

En este punto, Manuel Ortega se pregunta cuál es la función real de la Mesa del Árbol, "que se dice que existe y que ha elaborado, incluso, un informe que vamos a solicitar", pero que "no entendemos para qué existe, si no es sólo para reunirse de cuando en cuando, porque no está claramente para plantear una estrategia de manteniendo, incremento y plantación de árboles en la ciudad".

La formación se ha lamentado de que esa mesa se reúne muy pocas veces al año, por lo que carece de un seguimiento constante de lo que tendría que ser la generación de islas de frescor en la ciudad, "cuando lo que se está haciendo eso todo lo contrario" y "nos encontramos con alcorques vacíos a lo largo y ancho de la ciudad".