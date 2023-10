Decenas de denuncias por robos de móviles y carteras en el festival Elrow de Córdoba

Decenas de jóvenes, algunos aún ataviados con los trajes siniestros de Halloween, han denunciado en la Comisaría de Campo Madre de Dios de Córdoba durante la madrugada y a lo largo de la jornada de este domingo sustracciones de móviles y carteras en el festival de música electrónica Elrow y en sus alrededores como consecuencia de las aglomeraciones, ha informado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"Hace no mucho tiempo sufrimos y lamentamos muchísimos daños materiales, incluso la muerte de un ciudadano, por la borrasca Bernard. Hoy y en tan solo un día, nuestra ciudad tiene que lamentar los daños sufridos, esta vez, tras el paso por la ciudad del festival Elrow", ha advertido el SUP, que ha razonado que "las aglomeraciones de gente llaman a los amigos de lo ajeno, y este festival no ha sido menos".

"No podemos enumerar la cantidad de móviles, carteras y otros efectos personales que han sido sustraídos en este festival o las inmediaciones en tan solo una noche", ha advertido el SUP. Las colas de decenas de jóvenes, algunos con los disfraces de Halloween, se han viralizado en las redes sociales.

El SUP, que ha aclarado que "no culpa a la organización del festival de estos incidentes", ha valorado la "rápida y buena actuación policial", que ha hecho que "muchos efectos se recuperen". Pero, al mismo tiempo, ha denunciado la "sobrecarga de trabajo que sufrieron, están sufriendo y sufrirán tanto los policías de la oficina de denuncias y atención al ciudadano (ODAC) como los que se encuentran de incidencias en este fin de semana".

La sobrecarga es "asumible" cuando "se debe a circunstancias imprevistas o catastróficas", pero "este no es el caso", ha comparado el SUP, que ha denunciado la "falta de previsión por parte de la jefatura encargada de planificar este servicio, que por momentos dejó únicamente a dos funcionarios encargados de la oficina de denuncias".

"Hubiera sido fácil, sabiendo de la existencia de este festival con mucha antelación, haber reforzado este servicio. Incluso hoy mismo y a la vista del volumen de trabajo que estaba sufriendo esta oficina, haberlo hecho de manera urgente y excepcional, pero esto quizás sería reconocer dicha falta de previsión", ha censurado el sindicato policial, que ha criticado que esta saturación "es algo habitual" durante los fines de semana.