La Cuesta del Reventón de Córdoba comienza a lucir ya como el sendero original

La Cuesta del Reventón comienza a lucir ya como el sendero original, sin las grandes rocas desiguales que afloraron a la superficie en los últimos años. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha arrancado los trabajos para mejorar el camino tras el deterioro por la erosión del cauce de las aguas provenientes de la Sierra, que habían causado que se perdiera la vía original y constituía un peligro para los visitantes, ciclistas y peregrinos.

Las piedras han comenzado ya a desaparecer del paisaje del camino, que lleva a las Ermitas de Córdoba y que es transitado por cientos de familias los fines de semana. Se trata de una "reclamación histórica", según ha comentado a el Día el presidente de la Asociación Amigos de las Ermitas, Juan Manuel Fernández, que ha celebrado la obra porque "el estado del sendero era terrible" en un camino que "sería para presumir y vender Córdoba como la única ciudad a la que se accede a su Sierra andando" desde el casco urbano.

La diferencia entre el camino original y como se encontraba antes de iniciar la obra "era de casi medio metro" de material que se ha perdido y ahora se está reponiendo, además de construir un drenaje longitudinal, también conocido como cunetas, para derivar el agua hacia el cauce natural de la Sierra, según informaron los técnicos de la GMU al presentar la obra el pasado junio.

Y es que la falta de mantenimiento permanente provocó que todo el trabajo de albañilería de recirculación de agua, protección y señalización del camino, relleno y compactación se haya perdido y, además, "el vandalismo y el abandono hace que los pocos espacios de descanso que se mantienen no estén en condiciones" y que en algunos tramos falten muchas de las protecciones hacia los tajos, según un informe de la Asociación Amigos de las Ermitas.

La empresa Sercli Paisajismo y Construcción SL ha sido la adjudicataria de las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de más de 164.000 euros. Se trata de una "intervención de urgencia" para "salvar el camino de manera quirúrgica" por el detrimento de la seguridad de los senderistas, según declaró el mismo presidente de la GMU, Salvador Fuentes.

Juan Manuel Fernández ha expresado que las rocas estaban siendo usadas "para pegar saltos", incluso con la instalación de rampas, una práctica "peligrosa" por las posibles caídas que podían ocurrir, además de ser "un verdadero tuerce tobillos", lo que, sobre todo para las personas mayores, estaba impidiendo el uso del sendero.

Para el presidente de la asociación, que se encarga de preservar el patrimonio del eremitorio, "se está volviendo al origen y a un camino en condiciones, suave, cómodo y familiar". Ante las dudas que asegura surgen en la población y las asociaciones ecologistas con este tipo de actuaciones en la Sierra (como ya se vio con el Cinturón Verde de la ciudad), Fernández duda de que el camino se vaya a asfaltar y puedan entrar coches: "El final del camino es un puente de madera de medio metro, ahí no entran coches, no se ha inventado nada", defiende.

Críticas de algunas asociaciones

Algunas asociaciones ya han mostrado su malestar por las actuaciones que se están realizando en el lugar. Desde la plataforma A Desalambrar, uno de sus portavoces, Manuel Trujillo, ha calificado la actuación como "muy polémica" porque, según explica, ha desatado la indignación de algunos ciclistas y corredores y de las propias asociaciones y plataformas porque aseguran desconocer el proyecto de la obra.

"Puede ser un lavado de cara o una pista lisa, no lo sabemos", afirman, aunque Trujillo es cauteloso y expresa que "sin información no podemos decir si está bien o mal", pero sí temen que "sea para peor y no para mejorarlo" y que "se eliminen las características del terreno". Manuel Trujillo ha recordado que desde su plataforma "planteamos que esa reforma no era urgente y hay otros senderos que están peor".

Sin embargo, el colectivo cree que "no se va a deforestar ni a ampliar el camino" por lo que "no tendría que tener mucha repercusión" desde el punto de vista ecológico y de conservación de la zona, aunque sí critican los "importantes movimientos de tierra y el uso de máquinas pesadas". Con todo ello, Manuel Trujillo pide al Ayuntamiento que "cuente con los colectivos de forma consensuada y no arbitraria ni escondida".

La Cuesta del Reventón es un recorrido de 2,7 kilómetros, de bosque mediterráneo, donde se observa el pino piñonero, encina, algarrobo, acebuche, lentisco, jara y lavanda y constituye la vía de acceso a la Sierra más usada por los cordobeses.