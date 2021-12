Córdoba se prepara para encender la Navidad

Córdoba cuenta ya las horas para encender las luces de Navidad. Este viernes 3 de diciembre se da el pistoletazo de salida al alumbrado navideño que decorará hasta el día de los Reyes Magos la ciudad. El encendido oficial tendrá lugar a las 18:30, según las previsiones del Ayuntamiento de Córdoba, si bien, desde las 17:45 habrá actuaciones musicales en la zona. Será entonces cuando la magia navideña inunde la capital cordobesa, que este año contará con hasta 200 actividades, al que hay que sumar el Mercado Navideño instalado en la plaza de la Corredera.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde es, de nuevo, una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Córdoba y contará con tres pases, por los cinco de hace dos años, y 800.000 puntos de luz.

Cada día, habrá tres pases: 18:30, 19:30 y 20:30; cada uno de ellos tendrá una duración de diez minutos y contará con dos temas musicales que serán diferentes en cada uno de ellos. No obstante, habrá otros dos más, pero con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00 a partir del sábado para personas con espectro autista y discapacidad auditiva.

Una de las novedades del espectáculo es que se ha ampliado su extensión hasta los 378 metros y se quedará a poca distancia de la confluencia de Cruz Conde con Ronda de Tejares. El objetivo de ese año es superar el impacto que el espectáculo ya tuvo entonces, en su primer año, cuando tuvo una media de 15.000 espectadores al día.

Hasta el momento, la playlist que sonará en este céntrica vía de la ciudad es todo un secreto, ya que desde el Ayuntamiento no se ha avanzado qué temas han sido elegidos este año. En las pruebas de sonido que ha realizado Iluminaciones Ximénez a lo largo de esta mañana se han escuchado algunos de los temas que ya sonaron en 2019, como All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Llega la Navidad de Miliki.

Más actividades

Zambombas en el Patio de las Campanas, dentro del ciclo Raíces del Pueblo, cantando a la Navidad; la XXIX Muestra de Corales en la Sala Orive; el evento La fiesta se hace tradición con corales, rondallas y villancicos en el entorno Tendillas-Capitulares-Corredera; Patios por Navidad con siete rutas, algunas teatralizadas; música clásica en Orive y El Potro; pasacalles en San Pablo, Orive, Pedro López, Corredera y centros comerciales abiertos, o el programa Cantarillo en las iglesias de San Pedro y San Agustín, El Potro, Orive y La Viñuela son algunas de las actividades, que vienen detalladas en la web cordobaesnavidad.es.

Entre ellas muchas destinadas al público infantil y juvenil y las familias, dentro de las programadas por la Delegación de Juventud, y otras culturales que han llegado por iniciativa de la delegación de Casco Histórico; otras clásicas como el Belén Municipal que se monta en el Oratorio San Felipe Neri o el regreso de la Cartera Real que recorrerá las calles de la ciudad el 30 de diciembre, y la Fiesta de Fin de Año en la plaza de las Tendillas, que tendría también una versión infantil en la mañana de ese último día del año 2021. Una agenda repleta de actos para celebrar la Navidad en Córdoba.