Córdoba, la mejor Ciudad Patrimonio Mundial de España para la comunidad de Lonely Planet

Córdoba es la Ciudad Patrimonio Mundial de España favorita por los viajeros. Así lo ha votado la comunidad de Lonely Planet, la mayor editora de guías de viajes en el mundo, que desde hace meses anima a sus lectores a participar en distintas votaciones en redes sociales en busca de destinos para redescubrir cuando pase la pandemia. Las dos finalistas en el apartado de ciudades protegidas por la Unesco eran Córdoba y Toledo, y finalmente se ha impuesto la primera con más del 60% de los apoyos.

Desde que el pasado marzo empezara la pandemia de covid-19 y se restringieran los viajes, Lonely Planet ha animado a su comunidad con diferentes concursos encaminados a poner en el mapa destinos para cuando la vacuna permita volver a colgarse la mochila. Los Picos de Europa fueron escogidos como el Parque Nacional más bonito de España y Potes (Cantabria), como el mejor pueblo costero. Granada se impuso como el destino nacional más deseado por los españoles, mientras que asistir a una aurora boreal en el Círculo Polar Ártico es la experiencia más apetecible.

Ahora le ha tocado el turno a la Ciudad Patrimonio Mundial que más tiene que ofrecer a los viajeros, una final que enfrentó a Córdoba y a Toledo y que finalmente ganó la primera. Y es que, pese a la belleza de la capital de Castilla La Mancha y a sus innumerables rincones con encanto, iglesias, conventos y palacios, la andaluza partía con ventaja, con un récord de sitios protegidos por la Unesco: la Mezquita-Catedral, el Casco Histórico, Medina Azahara y el Festival de Patios.

Lonely Planet fue la primera serie popular de libros de viajes dirigida a mochileros y a viajeros de bajo presupuesto, y sus listas viajeras Best In Travel se han convertido en auténticas biblias para los aficionados a descubrir nuevos destinos. La editorial ha publicado alrededor de 500 títulos, con ventas anuales de más de seis millones de guías, así como programas de televisión y páginas web.

Lonely Planet tiene una compañía productora de televisión (Lonely Planet Television), que ha producido y desarrollado cuatro series: Lonely Planet Six Degrees, The Sport Traveller, Going Bush y Vintage New Zealand. La central de Lonely Planet se encuentra en Footscray, un suburbio de Melbourne en Australia, con sucursales en Londres y Oakland, California. En España también se edita la revista mensual Lonely Planet Magazine.