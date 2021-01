Córdoba, en la lista de destinos que el New York Times recomienda visitar en 2021

El año que empieza es el de la esperanza. Tras un 2020 durísimo debido a las restricciones mundiales causadas por la pandemia de covid-19, llega el momento de volver a hacer planes y, quizás, pensar en conocer nuevos lugares. Aunque no hace falta ir muy lejos: el prestigioso diario The New York Times acaba de incluir a Córdoba en su exigente lista de los 52 lugares que visitar en 2021. La recomendación supone una oportunidad global para la ciudad, que desde el mes de marzo ha asistido a una caída en rotundo del sector turístico, su principal motor económico.

En la lista del New York Times, una verdadera biblia para viajeros de todo el planeta, Córdoba comparte espacio con otro sitio español, el Camino de Santiago. Son los únicos dos destinos nacionales que aparecen referenciados junto a otras urbes, regiones y países de todos los puntos del planeta. Están el Sur de Gales, Dakar, la Medina de Marrakech, Aruba, el lago Michigan, Beirut, Siberia, Rumanía, Haití o la ciudad finlandesa de Turku.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que el prestigioso rotativo asumía la elaboración de la popular lista viajera, en esta ocasión ha derivado la tarea a sus lectores, que han sido invitados a compartir sus rincones favoritos. Es la base para la selección de Córdoba, una propuesta del director de márketing Fernando Moreno. "Nací en Córdoba pero, comiendo hummus en Jerusalén, otra ciudad donde los judíos, los musulmanes y los cristianos convivieron, fue donde me di cuenta de su singularidad", describe en la reseña.

"En Córdoba existe una coexistencia mágica entre las culturas árabe, judía y cristiana, y la ciudad tiene más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que ninguna otra", aconseja descubrir. Aunque, razona, no solo la belleza de los edificios es motivo para visitarla. "Las estrechas calles se impregnan del olor de los jazmines y del azahar durante la primavera, y una vez al año los vecinos abren los patios de sus propias casas, que atesoran intrincados jardines", describe.

Y termina: "Los viajeros que van a España a menudo olvidan pasar por aquí. Se van a Barcelona o a Sevilla a ver flamenco. Porque la gente no conoce la historia de Córdoba. Para mí, la ciudad es un sueño hecho realidad".