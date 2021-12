Córdoba da un paso de gigante hacia la industrialización con la feria tecnológica 'On Industry'

Córdoba le ha dado la bienvenida a la cuarta revolución industrial con la segunda edición de la feria tecnológica On Industry organizada por la Universidad de Córdoba y que se está celebrando en el Rectorado durante los días 15 y 16 de diciembre. Gigantes tecnológicos como la empresa alemana Siemens, la japonesa Panasonic, la francesa Schneider o la suiza ABB, que tiene sede en Córdoba, han estado presentes.

Pero hay más. Unas 700 personas vinculadas a 400 empresas de robótica, automatización, Inteligencia Artificial (IA), internet de las cosas (IoT) y nuevas tecnologías en general participan en este encuentro que pretende convertir a Córdoba en una referencia de este sector que está en alza en todo el mundo.

Todas las esperanzas están puestas en que "esto funcione", ha afirmado el alcalde, José María Bellido, durante la inauguración, ya que "nos va el futuro en ello". Y es que esta feria, "aunque en nuestra ciudad somos especialistas en sectores tradicionales como la agricultura y el turismo", no se puede mirar de otra manera que no sea en el contexto de ese "gran proyecto que tiene la ciudad" y que cada vez que nombra el alcalde no puede disimular, por mucha mascarilla que cubra, esa sonrisita que se le dibuja.

Ese proyecto "tractor" es el de la base logística militar que el Ministerio de Defensa adjudicó a Córdoba a principios de este año y sobre el que "debemos plantear qué pueden ofrecer las empresas del sector tecnológico para su puesta en marcha".

Entusiasmo en el sector

SDLE ya trabaja con vistas al futuro de la base logística, "que solo va a ser la puntita del iceberg", afirma su responsable de estrategia, Andrés Fernández. Esta empresa madrileña, que ya cuenta con delegación en Córdoba y que está integrada en CECO, es una de las precursoras de Robocord, un proyecto que pretende montar una ciudad de robótica en Córdoba para aprovechar "las necesidades que requiere una base moderna robotizada y automatizada y que va a exigir que muchas empresas quieran venir aquí".

Una de las muestras que han presentado en On Industry ha sido el dron aéreo que está utilizando la DGT para controlar la velocidad por carreteras en las operaciones salida y que debutó el pasado verano. "Estamos muy bien ubicados en el sector de defensa", reconoce Fernández, que también tiene expuesto fuera de la carpa un TOA (Transporte Oruga Acorazado).

La fama de Siemens es más reconocida por el público poco conocedor del mundo de la industria y la tecnología, ya sea por los televisores y electrodomésticos o por su patrocinio en la camiseta del Real Madrid de los galácticos, pero Alberto Vegas, responsable nacional en el área de General Motion Control, afirma a este periódico que el grueso de esta empresa está "detrás del producto final, más bien en el servicio de innovación industrial", que se ofrece a otras empresas.

Cuando un ingeniero habla de ingeniería, a menudo hay que cortarle en seco y codificar a un lenguaje más simple el chorro de abreviaturas y palabras en inglés con los que tratan de explicar las cosas. ¿Qué beneficios ofrecen con todos estos proyectos que tienen presentados, para una empresa que se acerque al stand? "Básicamente, evitar errores, optimizando tiempo y dinero", responde Vegas. El equipo que representa a esta multinacional en la feria está formado por cinco ingenieros especializados en diferentes áreas que defienden sus proyectos, entre los que destaca un simulador que permite saber qué máquina necesita una empresa para mejorar su producción, sin necesidad de construir prototipos.

La industria 4.0 da empleo a los jóvenes cordobeses

Manuel Gómez y Antonio Valero son dos de los jóvenes cordobeses que han encontrado un empleo en la industria 4.0 de Córdoba. Ambos han estudiado en la ciudad el Grado de Mecánica y un Grado Superior de Megatrónica Industrial, respectivamente, y participan en la feria como miembros de las empresas industriales cordobesas, Deuser y Unión Tecnológica.

Gómez se ha encargado de la parte mecánica de un proyecto logístico de paletización y despaletización que empezó junto a su compañero hace tres semanas. "La idea es adaptar luego este mismo proyecto a las necesidades que busque la empresa", señala.

Antonio es el desarrollador y encargado, con tan solo 22 años, de un sistema de riego por sectores, con Wi-Fi incorporado, que se puede controlar a nivel remoto desde un móvil y que incluye las funciones de manual y automático, que permite programar las funciones de regadío.