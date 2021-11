Córdoba grita unida por la igualdad

La lucha por la igualdad y contra la violencia machista a las mujeres es, sin duda, uno de los grandes retos a conseguir en la sociedad española. Y, como cada 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Córdoba ha salido a la calle para demostrar que se trata de una tarea en la que hay que estar implicados desde todos los ámbitos sociales. Y lo ha hecho con ganas renovadas tras la pandemia del coronavirus.

Tras un día repleto de actos, como concentraciones, minutos de silencio en los centros de trabajo, plenos monográficos o talleres educativos en los colegios, entre otras actividades, la jornada ha culminado en la capital con la tradicional manifestación de repulsa hacia la violencia machista organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Una cita a la que han acudido más de 4.000 personas, según datos de la Policía Local y de la entidad convocante.

La manifestación ha partido desde la glorieta de la Media Luna, abierta con antorchas para demostrar que "la lucha sigue vive", según ha expuesto la portavoz de la plataforma, Elena Vega. Y así ha sido, porque han sido varias mujeres las que se han encargado de alumbrar con esta luz el camino hasta Capitulares, donde ha concluido la manifestación.

Tras ellas, desde la organización han querido mostrar las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o maridos cada mes del año en carteles en los que se ha podido leer su nombre y fecha de muerte.

"Hay que acabar con los asesinatos de las mujeres", ha reclamado con insistencia Cristina Sáez, una de las miles de jóvenes asistentes que no ha querido faltar a esta cita imprescindible contra la violencia a la mujer. "Necesitas un traductor para entender un no", por su parte, ha sido uno de los lemas escritos en uno de los centenares de carteles que se han podido ver durante la marcha, en la que tampoco han faltado gritos tradicionales como "Viva la lucha feminista" o más actuales como "No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre", que rezaba la pancarta del Ayuntamiento de La Rambla.

También han participado numerosos chavales de corta edad que con su presencia han demostrado que la educación en igualdad también es clave para derrotar de una vez por todas con los asesinatos de las mujeres y la violencia machista.

La cartelería de la la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha tenido este año como protagonista a Ana Orantes, mujer de Granada que fue asesinada por su marido después de que ella denunciara los abusos de su marido en un programa de Canal Sur en 1997.

Vega ha recordado la figura de Ana Orantes y ha explicado que se trata de "un mensaje claro el hecho de que después de 24 años tengamos que estar aún en la calle luchando contra las violencias machistas". A su juicio, "lo que es más importante es decir que sí existen y hacer el freno contra el discurso negacionista que se está insertando en los jóvenes".

"Estamos en las calles para concienciar y sensibilizar que el camino es construir un mundo más igualitario y sin violencia y justo a través del trabajo de la igualdad", ha incidido.

Otro de los asuntos a los que ha hecho referencia la portavoz de la plataforma es el aumento de las mujeres víctimas de violencia de género con seguimiento por parte de la Policía y, por ello, ha hecho un llamamiento a las instituciones "para que se hagan efectivas las políticas en igualdad". Así, ha subrayado que "no son favores a las asociaciones de mujeres, es un compromiso de políticas dirigidas a la protección de los casos de violencia machista contra las mujeres".

La manifestación, que ha concluido con la lectura de un manifiesto por la igualdad y contra la violencia a las mujeres, ha contado con la asistencia de numerosos representantes sindicales y políticos. Entre ellos, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, y su homóloga en Córdoba, Lourdes Arroyo, además del delegado de Igualdad, Antonio López, así como la secreteria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y las ediles socialistas Isabel Ambrosio, e Isabel Baena, o la diputada de Podemos por Córdoba, Martina Velarde.