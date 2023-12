Córdoba da la bienvenida a la Navidad con el espectáculo de la calle Cruz Conde

La Navidad ya ha llegado a Córdoba de manera oficial este viernes, día en el que comienza el mes de diciembre. Y lo ha hecho con el ya tradicional encendido del espectáculo de luz y de sonido de la calle Cruz Conde, que ha hecho las delicias de las miles de personas que han acudido esta tarde a su inauguración.

Ha sido Lola Navarro, una niña de 11 años que vive en Barcelona, quien ha tenido el inmenso orgullo de encender el alumbrado. Lola, la pequeña que quiere ser cordobesa, remitió el año pasado una carta al Ayuntamiento de Córdoba para preguntar qué era necesario para ser cordobesa. La niña visitó la ciudad y, también el Ayuntamiento junto a sus padres y relató al alcalde, José María Bellido, que gran parte de su familia era de la provincia de Córdoba y que ella, a pesar de haber nacido en Cataluña, se sentía cordobesa. Pues, después de todo esto, el Ayuntamiento ha decidido que este año Lola fuese la encargada de encender el alumbrado de la Navidad en Córdoba, junto a José María Bellido y sus padres.

Antes de ello, Lola ha reconocido que se sentía nerviosa por tan importante acto y que el Ayuntamiento se puso en contacto hace unas semanas para darle la enhorabuena. "Me emocionó un montón y me puse a llamar a amigos y a mi familia para contárselo", ha señalado. El máximo deseo de Lola era ser cordobesa, ciudad ha visitado en apenas tres ocasiones. A pesar de ello, ha reconocido que después de hoy ya es cordobesa.

Una cita inaugural, además, que ha estado precedida a lo largo de toda la jornada por los ensayos de los técnicos de Iluminaciones Ximénez, que han estado hasta último hora comprobando que todo iba a la perfección.

La espera del encendido también ha estado precedida por los villancicos de un grupo de alumnos del colegio Británico de Córdoba que no han dejado indiferente a nadie, ya que han interpretado las canciones de la mejor manera posible.

Y, cómo no, el secreto mejor guardado por el Ayuntamiento durante las últimas semanas por fin ha visto la luz, ya que por fin, han sonado las canciones de la playlist del espectáculo, en el que no ha sonado Mariah Carey su archiconocido All I want for Christmas is you. Sin duda, una sorpresa mayúscula para los asistentes, que se han quedado sin escuchar el que es considerado como el villancico más importante de la Navidad.

Así las cosas, ha sido una versión inglesa y de lo más roquera del Tamborilero la que ha abierto el espectáculo, seguido de Navidad, Navidad de Luis Miguel. En tercer lugar ha sonado, al compás de las luces una versión pop de del tradicional villancico Campana sobre Campana, mientras que en cuarto lugar ha sonado Las campanas de la Mezquita, un villancico flamenco compuesto por Ramón Medina. Ha cerrado este primer pase del espectáculo una versión de Jingle Bells. Sin duda, una playlist que ha sido toda una sorpresa.

Los detalles del túnel

El túnel de luces navideñas instalado por la empresa Iluminaciones Ximénez en la calle Cruz Conde ocupa más de 350 metros, desde la confluencia entre la calle Morería y Cruz Conde en línea recta hasta el bar Marta y está formado por más de 750.000 puntos led. Desde este viernes inaugural, los pases serán de lunes a domingo a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00. En las horas en punto, el volumen bajará un poco para las personas con trastorno del espectro autista.

Junto a la inauguración del montaje de la calle Cruz Conde, Córdoba ha inaugurado también el alumbrado navideño en toda la ciudad. En esta ocasión, el alumbrado está compuesto por 1.562.467 puntos de luz de tecnología de bajo consumo, led, algo más de 700.000 corresponden el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde. Concretamente hay 375 arcos ornamentales y 79 motivos navideños agrupados y nueve letreros. Algo más de 160 árboles están decorados también con luces, al igual que el ya tradicional abeto de 16 metros de altura situado en Llanos del Pretorio.

El presupuesto que ha reservado el Ayuntamiento de Córdoba para todo ello asciende a 759.570 euros, de los que 458.435 euros corresponden al espectáculo de luz y sonido de la calle cruz Conde y los 332.135 euros restantes a la ornamentación lumínica de la ciudad.

Más de un centenar de actividades

Una vez inaugurado el alumbrado de la calle Cruz Conde, Córdoba comienza a celebrar los actos programados para la Navidad, que son un centenar; al menos, los previstos por el Ayuntamiento de Córdoba.

La apertura de los Patios por Navidad, con las rutas que comienzan este próximo 7 de diciembre, zambombas como la de la Hermandad del Perdón el día 9 de diciembre, en Camino de los Sastres o los pasacalles de coros cantando villancicos son solo algunas de las actividades previstas para el último mes del año.

Por cierto, que en esta programación está incluida también la Fiesta de Fin de Año que se celebra en la Plaza de las Tendillas que repite con una sesión doble: una en horario de mañana para público infantil que contará con una serie de actividades y culminará con las campanadas infantiles donde las uvas se convierten en chucherías, y otra fiesta que dará comienzo a las 22:00 destinada a todos los públicos, que contará con actuaciones en directo y se despedirá el año con las campanadas al son de la soleá del emblemático reloj de la céntrica plaza para dar la bienvenida al 2024 con el directo del grupo musical Rockopop, hasta las 02:00 de la madrugada.

También como es costumbre todos los años, la cartera real recorrerá a caballo las calles de Córdoba el próximo 3 de enero recogiendo las cartas que los niños y niñas de Córdoba han escrito a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La comitiva saldrá a las 17:30 desde la calle Capitulares. Tras ello, tendrá lugar el 5 de enero la Cabalga de Melchor, Gaspar y Baltasar, que este año acabará en la plaza del Alpargate.