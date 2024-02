Córdoba celebra el Día de las Enfermedades Raras reivindicando que "los niños no sigan muriendo sin que la sociedad se entere"

Córdoba ha celebrado el Día de las Enfermedades Raras, que se conmemora el 29 de febrero, con un abrazo a la Mezquita-Catedral realizado por más de mil personas para reivindicar más visibilidad, investigación, tratamientos y terapias para quienes padecen estas patologías.

La Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer) ha organizado este acto en el que se ha hecho especial hincapié en los niños, para que "generaciones y generaciones no sigan muriéndose sin que la sociedad se entere", ha dicho su presidenta, Rosa García.

"No tienen sus medicamentos huérfanos, no tienen sus tratamientos, al cumplir los seis años se les expulsa del sistema sanitario y no se les cuida en sus enfermedades crónicas", ha aseverado.

En Córdoba hay más de 60.000 afectados por enfermedades raras, en Andalucía más de 600.000 y en España más de cuatro millones. "No somos pocos, no somos raros", ha resaltado García.

Para conmemorar este día, más de un millar de personas ha dado un abrazo simbólico al principal monumento de Córdoba, la mayoría de ellas niños y niñas de varios colegios de la ciudad. Han participado Las Esclavas del Sagrado Corazón, La Sagrada Familia (conocido como las Francesas), La Piedad o Jesús Nazareno.

La presidenta de Craer ha recalcado que las personas que tienen una enfermedad rara necesitan "primero más visibilidad, luego vendrá la investigación, los medicamentos huérfanos, la calidad de vida... Nos hemos dado cuenta de que la visibilidad es lo primero para que estos niños no sigan muriendo sin que nadie se entere".