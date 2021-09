El alcalde de Córdoba defiende que no cesará a David Dorado por recargar su coche en el Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que no va a cesar al delegado de Infraestructuras, David Dorado, por recargar su coche en las instalaciones del Ayuntamiento, como han pedido desde el grupo municipal de IU este jueves, tras denunciar la situación.

"No voy a cesar a David Dorado", ha afirmado Bellido, quien ha reconocido que se trata de "comportamientos muy personales que seguramente no son ejemplares" pero que no ve que sean lo suficientemente graves para un cese, "creo que es una práctica que no debe repetirse pero no tiene más recorrido", ha dicho el alcalde, quien ha informado de que hablará sobre la situación personalmente con Dorado.

La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, mostró ayer una imagen del coche particular del concejal en el punto de recarga de las instalaciones del Consistorio, un punto que "no está abierto al toda la ciudadanía, es para uso de los vehículos de la delegación de Infraestructuras", recordó.