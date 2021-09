IU Córdoba denuncia que el delegado de Infraestructuras recarga su coche en las instalaciones del Ayuntamiento

La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha criticado que el delegado de Infraestructuras, David Dorado, "recarga su coche en el punto público de las instalaciones del Consistorio", un hecho que "nos parece ridículo y bastante miserable", y ha mostrado una imagen del coche particular del concejal en el punto de recarga.

El punto de recarga eléctrico, ha recordado Pernichi, "no está abierto al toda la ciudadanía, es para uso de los vehículos de la delegación de Infraestructuras, no para el uso particular de Dorado". Esa recarga, calcula Pernichi, "puede ser de 3,25 euros al día, un hecho miserable que habla de cómo se hacen las cosas en el gobierno municipal de José María Bellido".

En este sentido, la concejala afirma que de necesitar el coche para cuestiones que tienen que ver con su trabajo en la delegación, "eso lo que exige es una dieta, que debería presentar David Dorado, con su kilometraje, su justificación y ser fiscalizada por el Ayuntamiento, de manera absolutamente transparente". Pernichi asegura que los trabajadores de la delegación "están muy indignados" ante la situación y que el concejal "recarga el vehículo un día sí y un día no".

"Estamos hablando de un señor que gana 55.000 euros al año, un sueldo que le pagamos entre todos", ha afirmado Pernichi, al tiempo que ha pedido la dimisión de David Dorado recordando la denuncia que el grupo municipal de IU llevó a Fiscalía por las obras de la avenida de Libia por supuesta falsedad documental.