Si has perdido en Córdoba el DNI, el permiso de conducir o el móvil, quizás lo tenga la Policía Local

Perder en Córdoba el móvil, la cartera, el móvil, la bici o incluso el carrito del bebé puede que no signifique que no sean recuperables, a pesar de que una vez que se echan en falta se tema lo peor. Hay muchas probabilidades de que alguien haya encontrado el preciado objeto (incluso cuando ha sido un robo y no una pérdida) y sea un buen ciudadano que ha decidido entregarlo en la oficina de objetos perdidos de la Jefatura de la Policía Local. Y sí, hay muchas probabilidades.

La Policía Local de Córdoba ha hecho pública la lista de "bienes muebles" depositados en su Oficina de Objetos Perdidos desde el 1 al 30 del pasado mes de noviembre y que después de las gestiones realizadas no ha sido posible localizar a los propietarios de dichos objetos. Y es que si en el objeto hallado figuran los datos de contacto de su propietario o propietaria -casos, por ejemplo, del DNI o del permiso de conducir-, es la propia Policía Local la que se pone en contacto con él o ella para gestionar su devolución.

Pues bien, la Policía Local informa de que durante ese periodo se han entregado en la Oficina de Objetos Perdidos, sobre todo, 17 DNI, seis permisos de conducir, otro tipo de tarjetas personales (11), un pasaporte, tres documentaciones de vehículos, 18 carteras o monederos, un bolso bandolera, una carpeta, diez teléfonos móviles, dos tablets y una pulsera digital de actividad, una joya en forma de cadena, una bicicleta "numerosas llaves", tres patinetes eléctricos y un paquete de reparto.

El recorrido que sigue un objeto perdido hasta llegar a la oficina puede ser muy diferente en función de cómo se haya producido la pérdida. Los servicios de Aucorsa, Sadeco, Renfe y taxi, por ejemplo, recogen esas pertenencias olvidadas por los ciudadanos y las envían a las dependencias policiales.

La Policía Local recuerda que dichos bienes podrán ser reclamados y entregados a quienes acrediten ser sus dueños/as en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, ubicada en la avenida de los Custodios, 1, en días hábiles, en horario de 08:30 a 14:30 de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre."La titularidad del objeto reclamado podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho, y en ausencia de título, se exigirá dar detalle del bien que a juicio del responsable de la oficina de Objetos Perdidos sean suficientes para presumir la propiedad", añade la Policía Local.