El Consejo del Movimiento Ciudadano se opone a una Ronda Norte impuesta

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha mostrado su desacuerdo con la intervención parlamentaria de la consejera de Fomento Marifrán Carazo sobre la Ronda Norte y está totalmente en desacuerdo "con el intento de imponer un trazado y unas características del vial que no cumple las exigencias planteadas por el movimiento ciudadano a través de los consejos de distrito Norte y Noroeste". "Si la Ronda no va a atender las demandas vecinales este consejo prefiere que no se ejecute", ha insistido.

El CMC ha recordado que, en su reciente visita a Córdoba, la consejera pudo haber convocado a los representantes ciudadanos si quería conocer las demandas y expectativas que la construcción de este trozo de Ronda debe cumplir. "Intentar imponer una Ronda que no elimina el canal, ni las líneas de alta tensión, que no se aleja de las zonas habitadas, que no se diseña con la prioridad de limitar el ruido, que seguiría siendo una barrera entre el Norte y el Centro de la ciudad y que incluso introduce más tráfico a Escultor Fernández Márquez, es un error del que el Movimiento Ciudadano no va a ser cómplice", han insistido desde el CMC.

Por todo ello, el Consejo del Movimiento Ciudadano se ha dirigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, para que "defienda" ante la Junta otro tipo de Ronda, que no se centre en reducir la inversión sino en cubrir los objetivos para los que encuentra sentido. Asimismo, le ha recordado el compromiso público de consensuar el vial asumiendo que hay una serie de objetivos que tiene que cumplir. A ese respecto, espera conocer cuáles fueron las indicaciones que el Ayuntamiento trasladó a la consejería para comprobar si recogían las demandas vecinales.

El CMC defiende que ni siquiera esa reducción en la inversión en la Ronda Norte se compensa con una apuesta por el Plan Andaluz de la Bicicleta y los más de 30 kilómetros de carriles bici de la ciudad "tal y como se firmó con el ayuntamiento y que ya tendrían que estar ejecutados, ni por otras inversiones en movilidad sostenible".

Finalmente, el Consejo del Movimiento ha llamado a la negociación a la Junta y al Ayuntamiento con presencia de los dos distritos más afectados, Norte y Noroeste y el propio Consejo, "que no se debe dilatar en el tiempo practicando la política de hechos consumados". Para el CMC, entre las cuestiones que no se pueden obviar se encuentra la de aprobar un diseño completo de Ronda independientemente de que se haga por fases "y que tiene que servir para superar problemas de la ciudad y no para crearlos".