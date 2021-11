El Consejo de Distrito Sur denuncia el retraso en la entrega del informe de evaluación de la biblioteca de la Normal

El Consejo del Distrito Sur ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento de Córdoba "ignora" a esta zona de la ciudad y ha centrado otra vez sus críticas en la gestión de la biblioteca de la Normal de Magisterio. Así, ha criticado que desde el Consistorio aún no se les haya facilitado el informe de evaluación del edificio.

Los vecinos han mostrado su satisfacción de la apertura de la citada biblioteca, si bien, han anotado que el horario que se ha fijado no permite el acceso a toda la vecindad y, por otra parte, han lamentado que se han quedado sin sala de estudio en el Centro Cívico del Arrabal del Sur.

Tras paralizar la apertura oficial de este espacio por problemas de seguridad y salud laboral, la biblioteca ya presta servicio pero desde el Distrito Sur han recordado que "la semana antes de la apertura de tapadillo de la Normal, la Biblioteca estaba con goteras por la lluvia".

Por ello, han solicitado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que les facilite el informe de evaluación y "podamos saber a ciencia cierta, si nuestros vecinos y los trabajadores están seguros en dicho edificio".

"Si los problemas eran por la señalética del edificio y la ausencia de algunos extintores, no hay motivo para oculta el informe de evaluación o ¿hay otros tipos de problemas que no se quieren decir?. Esperamos no tener que lamentarlo", han puesto de manifiesto.

Fue el pasado 15 de octubre cuando el Consejo de Distrito Sur remitió un escrito al alcalde en el que solicitaban el informe del departamento de Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba que desaconseja la apertura de la biblioteca de la Normal de Magisterio, además de conocer quién es el responsable municipal del conjunto del Edificio de la Antigua Normal de Magisterio y también quién es el responsable municipal encargado de solucionar/subsanar los desperfectos existentes.

Hasta el momento y pasado casi un mes, según los vecinos, aún no han recibido respuesta por parte del Ayuntamiento.