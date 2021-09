Concentración del colectivo Lgtbi en Córdoba: "Estamos volviendo para atrás"

Las asociaciones cordobesas Lgtbi Libérate, Siente, Lgtbhi, Adriano Antinoo, Lgtbi Alto Guadalquivir y Andalucía Diversidad se han concentrado en la tarde de este sábado en Córdoba para denunciar las últimas agresiones sufridas por integrantes del colectivo y reivindicar sus derechos e igualdades.

Varias decenas de manifestantes se agrupaban frente a las puertas del Ayuntamiento en Capitulares con banderas arcoíris para mostrar su unión frente a la "oleada de agresiones" vividas en la ciudad recientemente. Según explicó recientemente el colectivo, un integrante sufrió dos de estos ataques en un periodo de cinco días. En ambos casos, los agresores eran jóvenes que no llegaban a la treintena.

Entre los manifestantes se encontraba Eiden, un joven perteneciente a la Asociación cordobesa TT, que ayuda a las personas trans en su proceso de transición. "Es importante concentrarnos porque así damos importancia y visibilidad a las agresiones recientes", ha asegurado Eiden y corroborado su amiga Nami.

Ataviada con una bandera multicolor, Beatriz Lozano acude al acto con sus dos hijos pequeños: "Los traigo porque para ellos esta es su vida, es su normalidad, su día a día y para que vean que esto es su familia y que tienen que defenderlo". La educación en igualdad es importante para esta madre, ya que "es necesaria para que se respete a mi familia, mi forma de vida y a mis hijos", narra Beatriz.

"Se está generando un ambiente bastante hostil, venimos para reivindicar que necesitamos espacios seguros donde poder ser nosotros mismos sin sentirnos amenazados ni con miedo", relata José, un integrante de un grupo de cuatro amigos que se agrupa en Capitulares.

Jairo, otro de estos amigos, afirma tajantemente que "Córdoba no es una ciudad segura". El cordobés declara haber visto faltas de respeto dentro del propio colectivo. "He estado en un bar de ambiente y he visto como gente ha ido a reírse de las drags, en vez de apoyar el talento que aportan a la ciudad", ha sostenido.

Antonio, otro de estos participantes, ha declarado que es necesario reivindicarse porque, de lo contrario, "lo van a seguir haciendo"; además, según el joven, parte de esta problemática reside en "los discursos de odio homófobos que se dan en el Congreso. Si se da allí, por qué no va a estar en la calle".

Por su parte, Paco, otro de los amigos, ha afirmado que Córdoba sí es segura, a pesar de relatar un episodio de violencia que sufrió en primera persona hace unos 10 años. "Iba por la calle Cruz Conde, empezaron a gritarnos y hasta que no nos separaron no dejaron de darnos", un relato que le hace concluir con la reflexión de: "Estamos volviendo otra vez para atrás".

Desde la Asociación Andalucía Diversa, el coordinador en Córdoba, Óscar Rivera, ha declarado: "Parece que se ha vuelto viral la homofobia. Nos estamos concentrando para que los políticos de una vez saquen un paquete educativo". Además, el coordinador sostiene que Córdoba sí es una ciudad segura, "pero no queremos que llegue a más porque comienza con las palabras..."

Por la Asociación Adriano Antinoo, Ricardo Serrano, ha asegurado que se ha producido un crecimiento exponencial de las agresiones Lgtbi, por lo que "nos vemos en la responsabilidad de manifestarnos para poner el pie en el freno de estas agresiones que en España no eran usuales y ahora están creciendo cada vez más".

Para Ricardo Córdoba, España y Andalucía son seguras, "pero eso no quita que haya personas con una homofobia interiorizada bastante dura y que esto provoque agresiones y que ahora estas personas por unas u otras razones se sienten seguras de hacer estos actos vandálicos sin que tengan repercusión".

Como representantes políticos, han acudido al acto Soledad Pérez y María Ángeles Luna, esta última ha reconocido la visualización "ante la problemática de rechazo y odio hacia un colectivo que tiene los mismos derechos que otros". Luna también ha afirmado que Córdoba es una ciudad "multicultural, solidaria, y la juventud está bastante concienciada de esta problemática".