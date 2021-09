Las asociaciones cordobesas Lgtbi convocan una concentración contras las agresiones al colectivo

Las asociaciones cordobesas Lgtbi Libérate, Siente, Lgtbhi, Adriano Antinoo, Lgtbi Alto Guadalquivir y Andalucía Diversidad han convocado para este sábado 18 de septiembre una concentración contra las agresiones al colectivo que tendrá lugar en la puerta del Ayuntamiento a las 19:00. De esta manera, se suman al resto de concentraciones que estos días se celebran en otros municipios de Andalucía.

En su comunicado, recuerdan que "las agresiones al colectivo Lgtbi en España son reales", tal y como se está viendo en las últimas semanas con "una oleada de ataques a personas trans y homosexuales" en ciudades como Valencia, Toledo, Jaén, Melilla, Vitoria, Madrid... y Córdoba. Así, relatan como un compañero de las asociaciones ha sido sufrido "dos ataques en cinco días".

Según explica el colectivo, el primero de ellos fue en la puerta de su lugar de trabajo, un pub en el que ejerce de DJ, en el que "un desconocido le increpó diciéndole: ¿Eso que es de maricones? Le metía fuego al pub con todos los maricones dentro… y otro tipo de descalificaciones". El segundo tuvo lugar el pasado jueves en el Bulevar de Gran Capitán, cuando "un chico que iba en patinete al verle la pulsera con los colores de la bandera Lgtbi le dijo: ¿No te da vergüenza llevar esa pulsera? Renegado, maricón de mierda". En ambos casos los agresores eran jóvenes que no llegaban a la treintena.

De acuerdo con los datos aportados por la asociación Libérate, el Ministerio de Interior determinó a través de una encuesta del pasado junio que el 87,10% de las personas que decían haber sufrido algún incidente motivado por su orientación sexual o identidad de género no había acudido a las autoridades para interponer una denuncia; es decir, solo se conocen oficialmente el 12,90% de las agresiones al colectivo lo cual indica que las cifras de los ataques al colectivo son realmente alarmantes.

El colectivo explica que "muchas de las agresiones no se denuncian porque las víctimas aún no han comentado su orientación sexual o identidad de género en su entorno más cercano y tienen miedo a dar el paso, o bien viven en entornos poco seguros como familias o amigos que no aceptan al colectivo". En otras ocasiones, en casos de agresiones físicas o verbales, "las víctimas no conocen al agresor y no es posible identificarlo, o bien prefieren no denunciar y olvidar cuanto antes el ataque para pasar página, también aún por miedo no confían lo suficiente en el trato que recibirán en comisaría".

Del mismo modo, el comunicado refleja las estadísticas de criminalidad publicadas periódicamente por el Ministerio del Interior, según las cuales los incidentes homófobos han aumentado un 22,6% desde el año 2016. Sin embargo en el año 2018, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) publicaba un informe en el que destacaba la asimetría entre los datos cosechados por las organizaciones y las estadísticas oficiales. Así, aunque Interior reseñaba aquel curso un total de 259 incidentes, las entidades recogían más del triple: 971 solo en Madrid.

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada la semana pasada, determinó que los motivos discriminatorios relativos a la orientación sexual, el racismo y la xenofobia "siguen siendo losmás numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos". Más concretamente, la FiscalíaProvincial de Barcelona destaca que los asuntos de odio y discriminación por orientación sexual"mantienen una tendencia constante al alza".