Alumnos del colegio Mediterráneo de Córdoba salen antes de clase por el calor: "Es insoportable, inhumano"

Más de la mitad de alumnos (unos 200) del centro de Infantil y Primaria Mediterráneo de Córdoba han salido de sus aulas a las 12:00 de la mañana ante la imposibilidad de continuar la jornada lectiva en el interior de las clases debido a las altas temperaturas que se concentran en ellas, así lo han informado el grupo de padres y madres que han aguardado a las puertas del colegio la salida de los pequeños.

"Es insoportable, inhumano", así lo ha descrito Francisco Javier Córdoba, padre de un niño de cuarto de Primaria. Mientras esperaba que sonase la alarma que les indica a los niños que ya pueden salir, este padre ha asegurado que son las propias familias las que están comprando ventiladores para llevar a las aulas.

"No se puede esperar a que llegue el calor para arreglar el cableado, el invierno es muy largo para que esto lo tengan previsto antes", ha asegurado Córdoba, para añadir que los altos grados de las aulas no sólo lo sufren los menores, también los profesores y trabajadores del centro, quienes apoyan las reivindicaciones de los padres, como ha indicado.

Hoy es el primer día que las familias han recogido a los estudiantes a las doce de la mañana, aunque aseguran que no será el último mientras no se ponga remedio. "Estamos aquí para que se tome alguna medida y se acelere todo, y vamos a seguir haciéndolo si no vemos solución, incluso podemos llegar a la decisión de no traerlos en todo el día", ha indicado Córdoba, quien ha insistido en que dicha situación se está alargando desde hace cuatro o cinco años. En uno de estos años atrás, el hijo mayor de Córdoba "salió del colegio con todo el cuerpo lleno de sarpullido de aguantar el calor".

A lo largo de los últimos cursos, "nos hemos ido apañando como hemos podido, los padres llevábamos ventiladores a las clases, también hubo unas semanas que los sacamos a las 12:00, y en vista de las promesas, veíamos que nos lo iban a solucionar, pero es que todos los años es lo mismo". Así se ha pronunciado Rafi Espejo, madre de una alumna de cuarto curso.

Espejo ha indicado que hay unas clases a las que le afecta más que otras, ya que por la ubicación tienen mayor exposición al sol. Según han incidido los padres y madres, el problema reside en un fallo en la maquina de refrigeración. "Han puesto una maquinaria sin arreglar la instalación eléctrica que tiene 50 años", ha afirmado Espejo.

La protesta coincide con la primera ola de calor del año que vive Córdoba por altas temperatura con aviso incluso de alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con previsión de que el termómetro supere los 40 grados centígrados.

Ya marcada la media mañana en el reloj, los alumnos comenzaban a salir por la puerta del centro, muchos con gorras y botellas de agua en mano. "Hace mucho calor y casi no nos da aire", ha indicado el alumno Juan Francisco Molero, de quinto de Primaria. Su madre, Verónica Santiago, ha tildado de "infierno" las temperaturas que se concentran en las aulas a última hora de la mañana.

"Está todo muy antiguo, hace poco salió ardiendo todo el sistema eléctrico, tuvieron que venir los bomberos, menos mal que pasó por la tarde; el colegio tiene unos años y deberían de actualizar el sistema y darle calidad de vida y estudio a los niños", ha defendido la madre de Juan Francisco.

Un grupo de madres de alumnos de cuarto y otros cursos de Primaria también han querido indicar a este periódico (sin identificarse) que en cada clase había ventiladores en los techos, los cuales se quitaron cuando se hizo la instalación de la máquina de aire, puesto que se entendía que ésta iba a funcionar, y ahora no hay ventiladores.

"El Ayuntamiento se los llevó y ahora dicen que tampoco se pueden poner porque no hay un instalador", han afirmado estas madres, quienes además aseguran que desde el AMPA -Asociación de Madres y Padres de Alumnos- "no están de acuerdo con las formas" en cuanto a la recogida de los pequeños antes de finalizar las clases.

Una media de 35 grados

El presidente del AMPA Baleares, David Santiburcio ha explicado que "hemos estado midiendo esta mañana las clases aula por aula y la media es de 35 grados". Santiburcio ha indicado que "estamos reclamando que instalaron un sistema de bioclimatización que supuestamente la semana pasada estaba funcionando y que según el Ayuntamiento todo estaba correcto a falta de una pieza en concreto, pero las máquinas se encienden y no enfrían nada".

"Nos han dicho que con una pieza se puede solucionar, pero no sabemos si será así, si va a ser algo puntual de la pieza y junto con otros arreglos que se están haciendo se va a solucionar el problema", así lo espera este representante de padres.

La máquina, según Santiburcio, se instaló hace dos años "pero con el covid y eso no se ha encendido hasta ahora en el 2022 que ha empezado a arrancar y, la acción de que lo están intentado es cierta", ha indicado el presidente haciendo referencia a la labor del Ayuntamiento.