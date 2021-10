Ciudadanos asegura que hay informes que desmienten las acusaciones de Vox por el Kitchen

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha afirmado, ante las acusaciones de Vox sobre el Kitchen de Córdoba en Fitur, que el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) lo que ha hecho es "trabajar por Córdoba" y que disponen de informes detallados.

"Yo respeto la posición política que tenga cualquier grupo municipal, pero lo que hacemos desde la Delegación de Turismo es lo que llevamos haciendo desde que llegamos: Trabajar, trabajar y trabajar por el interés de Córdoba y de los cordobeses", ha apuntado Albás.

"El sector turístico es de los que peor lo ha pasado durante la pandemia, por lo que entendemos que no queda otra que trabajar y venir a sumar porque hay muchas personas que dependen de como se haga la promoción exterior de nuestra ciudad", ha continuado.

El grupo municipal de Vox anunció ayer que han contratado los servicios de un abogado para iniciar los movimientos judiciales necesarios contra Imtur por el evento Kitchen que Córdoba llevó a la edición de este año de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, denunció el fraccionamiento del contrato, con al menos quince contratos menores que van desde los 1.000 euros a los más de 3.000 y que se habrían realizado para adjudicar estos servicios de forma directa, sin recurrir a la competencia entre empresas para su adjudicación. Así, lo contratado no figura en un solo pliego donde se debería incluir todas las actividades o servicios complementarios como viajes, hospedaje, alimentación o servicios de comunicación y prensa.

Ante estas afirmaciones, la edil de Turismo ha indicado que sí existe un desglose de las facturas y que "se le ha facilitado a Vox determinados movimientos". Además, ha asegurado que hay un listado de las personas que asistieron e informes concretos que "se les van a facilitar si es preciso, existe absolutamente todo porque también se ha facilitado a otros grupos municipales".

No obstante, Albás ha sugerido que "el Imtur no es la cueva de Alibaba porque no hay 40 ladrones", sino que está formado por "gente muy capaz". La principal razón, ha dicho, es que el antiguo Consorcio de Turismo ha sufrido una serie de cambios que hay que ordenar, más aún después de la pandemia.

"Lo que antes funcionaba ahora a lo mejor no funciona. Lo que antes no necesitaba tantas nuevas tecnologías, actualmente necesita apostar mucho por ellas. Lo que antes se podía hacer de una forma más sutil ahora hay que hacerlo de una forma muchísimo más concienzuda porque de la gestión y las propuestas que se hagan desde el Instituto Municipal de Turismo depende la asistencia de muchísimos turistas que repercuten en la economía directa de la ciudad", ha matizado la delegada.