Vox llevará al juzgado al Imtur por el evento Kitchen de Córdoba en Fitur

El grupo municipal de Vox ha anunciado, por boca de su portavoz, Paula Badanelli, que ha contratado los servicios de un abogado para iniciar los movimientos judiciales necesarios contra el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) por el evento Kitchen que Córdoba llevó a la edición de este año de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid. Vox ya denunció que había un presunto fraccionamiento fraudulento de ese contrato del Imtur con motivo de la celebración del Kitchen Córdoba en Madrid. No obstante, el Instituto Municipal de Turismo desmintió con un informe ese presunto fraccionamiento fraudulento.

La portavoz de Vox denunció que el fraccionamiento del contrato, con al menos quince contratos menores que van desde los 1.000 euros a los más de 3.000 y que se habrían realizado para adjudicar estos servicios de forma directa, sin recurrir a la competencia entre empresas para su adjudicación. Así, lo contratado no figura en un solo pliego donde se debería incluir todas las actividades o servicios complementarios como viajes, hospedaje, alimentación o servicios de comunicación y prensa.

"Desde entonces han sucedido una serie de acontecimientos que no nos han dejado otra opción que contratar los servicios de un abogado", ha detallado la portavoz de Vox, quien, según ha detallado, le pidió a la presidenta del Imtur, Isabel Albás "algo tan sencillo como un desglose de facturas ya que los conceptos eran genéricos y no se justificaba el servicio prestado, algo tan sencillo como la propuesta de trabajo encargada y que se hubiese comprobado que el trabajo se había realizado y después de eso nos fuimos a la sede del Imtur con el responsable jurídico del partido para pedir esta documentación", ha indicado Badanelli.

Badanelli ha expuesto que su sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron que no había ni un solo documento, "ni un mísero correo electrónico, absolutamente nada", que demostrara que había habido ni un encargo ni tampoco que se había realizado un trabajo. "La respuesta fue que por debajo de 3.000 euros no hay control presupuestario, cosa que para empezar es falso", ha apuntado. Badanelli ha detallado que se encontró con facturas de no más de 3.000 euros, que sumaban entre todas 35.000 euros, "sin ningún control, sin ningún documento que soportase ni el encargo ni la realización del trabajo", ha puntualizado.

En lo referente a la facturación, Badanelli ha añadido que “hay facturas escandalosas, comidas de diez personas por encima de los 2.000 euros, de test de antígenos cercanas a los 3.000 euros, además no saben explicarnos qué tipo de test son, a quién se han hecho, no se ha hecho un seguimiento de los servicios contratados. Tampoco se han pedido ofertas del servicio que se contrataba, no se ha garantizado el precio del mercado, facturas muy sospechosas que tienen que ser estudiadas por este grupo municipal”.

La portavoz de Vox ha explicado que “hacer estas cosas sin pudor por parte del Imtur nos resulta inadmisible, ya que a nuestro juicio se están procediendo a contrataciones de forma dudosa e irregular, vamos a estudiarlo en manos de profesionales para garantizar que el dinero público se gasta con eficiencia y honradez”.

"Esto que parece más propio de la cueva de Alí Babá que de un Ayuntamiento democrático es lo que nos encontramos después de dos años y medio pidiéndole al alcalde que tome medidas en turismo, que tome medidas en el Imtur, que ponga orden, que estaban pasando cosas que nos parecían cuanto menos extrañas, poco transparentes, que no tenían justificación, que se estaba despilfarrando el dinero, que los contratos no tenían soporte...y al final no nos ha dejado otra opción que irnos al juzgado", ha matizado.

Badanelli ha insistido en que como creen que "hay mucho más, porque esto solo ha sido solo un botón de muestra", han presentado un escrito en el que han solicitado todos los contratos menores que se han realizado en el Imtur desde el mes de junio de 2019 "porque mucho nos tememos que nos vamos a encontrar con situaciones parecidas, queremos que se aclare donde ha ido cada euro de dinero público que se ha gastado en el Imtur", ha puntualizado.