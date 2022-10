Carmen Calvo en Córdoba: "Haber sacado a Franco del Valle de los Caídos merece toda una vida política"

La exvicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE en el Congreso, Carmen Calvo, ha participado este lunes 31 de octubre, junto a miembros de su partido en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en el primer Día del recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, que instauró en el calendario la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2021.

"Esta ley que estamos aplicando tiene que ver con la dignidad de la democracia de nuestro país, con la homologación del buen nombre de España en relación a otros países que tristemente también han tenido que resolver cuestiones injustas de su propio pasado", ha adelantado.

Calvo se ha referido a España como "la gran democracia del concierto internacional que tenía un agujero negro en su propia historia, un borrón en la aplicación del derecho internacional comunitario y una vergüenza absoluta en relación con las víctimas y sus familias, y naturalmente con la ayuda nunca del movimiento memorialista españoles que han trabajado, durante la dictadura y la democracia, para que a nuestro país no se le pudiera ocurrir caer en la desmemoria".

En este sentido, Calvo ha respondido a quienes piensen que esta ley no hacía falta o que no tiene sentido, señalando que "se equivocan". "No hay víctimas de primera ni de segunda, las víctimas tienen que ser reconocidas y reparadas, que es lo que hace una ley".

Para la ex-vicepresidenta, "hay cosas en la política que merecen toda una vida política como haber sacado como ministra a Franco del Valle de los Caídos o llevar al congreso de los Diputados una ley de memoria democrática para averiguar la verdad, reparar el dolor, la indignidad y la injusticia en la que han estado las víctimas durante décadas, e impartir justicia con todo ello..., es de lo más honroso que le puede tocar a cualquiera hacer en la política".

Enmiendas de la Ley Trans

En declaraciones a los periodistas, la diputada socialista ha afirmado que las enmiendas que su partido ha planteado a la Ley Trans persiguen la "plena constitucionalidad" ante posible recurso del PP y que salga adelante una ley "rigurosa, garantista que entre en el tráfico jurídico con otras leyes sin evidentemente alterar derechos que ya existen, y sobre todo garantista de los derechos de los menores".

En este sentido Calvo ha apuntado que España se incorpora ahora a una legislación que ya está presente en otros países europeos y ha recordado que el PSOE "es el autor de todas las leyes de igualdad de este país; todas han pasado por el Tribunal Consitucional porque el PP las ha recurrido y todas han recibido el visto bueno de la constitucionalidad".