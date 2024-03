La incidencia del cáncer de pulmón aumenta "de manera alarmante" en mujeres por el tabaquismo

En España se prevé que 32.768 personas serán diagnosticadas con cáncer de pulmón este 2024, según el informe anual que publica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). De todos estos nuevos casos, 22.483 serán hombres y 10.285 serán mujeres. Pero, a pesar de que el número de hombres con cáncer de pulmón duplica al de mujeres, los expertos en oncología han activado la voz de alarma para el advertir: "La incidencia del cáncer de pulmón está aumentando de manera alarmante en las mujeres por el tabaquismo", declara Enrique Aranda, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Reina Sofía.

Este viernes se ha celebrado en Córdoba la 27 reunión de actualización de tratamiento oncológico, un encuentro clásico que organiza cada año el Hospital de Reina Sofía junto a la Facultad de Medicina y que esta vez se ha dedicado por entero al cáncer de pulmón. Este es, desde hace tiempo, el tercer cáncer con más incidencia en ambos sexos, detrás de los de próstata y colon (en hombres), y de colon y mama (en mujeres), cada vez más alejado del cáncer de cuerpo uterino que unos años atrás era el tercero más frecuente, según cita el informe de la SEOM.

El número de casos de cáncer de pulmón en mujeres se incrementará en un 12,3% a lo largo de este año frente a los datos de 2023, refleja la previsión del estudio, que atribuye esta tendencia, igual que el doctor Aranda, al aumento del consumo de tabaco en mujeres a partir de la década de los 70, "con una tasa de incidencia que casi triplica la del año 2003", hace veinte años. De hecho, también se espera un aumento de la incidencia de los otros tumores relacionados con el tabaco, especialmente los de la cavidad oral y faringe, sostiene el informe. Mientras tanto, y a pesar de que los datos del INE de 2022 mantienen que fuman más hombres que mujeres, la curva de los casos de cáncer de pulmón en hombres ha bajado claramente en las dos últimas décadas.

Avances

A la cita en Córdoba han acudido los primeros espadas de la oncología médica contra el cáncer de pulmón en España para informar en qué situación está actualmente (líneas de investigación y estadísticas) y cómo ha cambiado el abordaje de su tratamiento en los diferentes estadios de una enfermedad (del 1 al 4 en orden de avance).

El principal problema de este tipo de cáncer es que los síntomas aparecen cuando la enfermedad suele estar ya avanzada en el cuerpo, y que su efecto es devastador, con una supervivencia a cinco años que apenas alcanza el 12% en hombres y del 18% en mujeres. Además, se le suma la alteración molecular que hace que el desarrollo del tumor sea diferente en cada paciente, con terapias que funcionan en unos y en otros no. Lo que se busca es una medicina de precisión que integre tres piezas clave: el paciente, las características de su tumor y la indicación del tratamiento.

"En función de un mejor conocimiento y estudio molecular del cáncer, y una medicina de precisión hace que podamos tratar a los pacientes de una forma más específica, menos agresiva, aumentando el tiempo de supervivencia y mejorando la calidad de vida del paciente", ha explicado Enrique Aranda.

Durante la reunión, se ha comentado la importancia de los comités moleculares y la llegada de la secuenciación masiva para que haya una innovación y accesibilidad de los pacientes para saber exactamente su alteración molecular y tratarlo.

Por su parte, el doctor Mariano Provencio, oncólogo del Hospital Puerta de Hierro (Madrid) y jefe de Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha destacado la "irrupción de la inmunoterapia en estadios más precoces" como una novedad que "ha cambiado de forma radical el pronóstico de los pacientes ya sea utilizada antes y después de la cirugía, combinada con la quimioterapia".

Provencio también ha subrayado el avance en "terapias dirigidas que anteriormente solo se experimentaban con pacientes metastásicos, que ahora hemos visto que trata pacientes con determinados marcadores moleculares en enfermedad precoz y también aumenta la supervivencia: de pocos meses estamos pasando a años".

"Seguimos investigando para mejorar los resultados día a día y trasladar las innovaciones a los pacientes", ha resumido el doctor Isidoro Barneto, sobre la labor del servicio de oncología del Reina Sofía, manteniendo que se han producido "avances en todas las facetas" como la aportación del TAC a la población de riesgo para la detección precoz.

En este sentido, "la gran traba del cáncer de pulmón es no tener un cribado para adelantarse a la enfermedad", opinan algunos oncólogos. "Que yo sepa no hay pensamiento de hacer un cribado de cáncer de pulmón en España ni en Europa. Eso tiene que hacerse con población sana y todavía no hay datos que garanticen que suponga un coste viable con un resultado eficaz para la administración", ha respondido sobre el tema el doctor Aranda. Mientras tanto, la mejor herramienta para uno mismo seguirá siendo modificar sus hábitos para la prevención, en muchos casos, dejar el tabaco.