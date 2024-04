CECO destaca un aumento en la creación de empresas con "más capital y peso específico" en Córdoba en 2023

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha asegurado que el pasado año fue positivo en lo referente a creación de compañías "a pesar de muchas zancadillas que continuamente se le están poniendo al mundo empresarial".

El resultado del año 2023 es "razonablemente aceptable" porque "hay más empresas y las que se están creando tienen más capital, más peso específico, y están creando más empleo; a pesar del Gobierno no nos va mal", ha señalado Díaz antes de la asamblea ordinaria de la confederación.

En esta reunión, la confederación ha presentado la memoria de actividades, la liquidación del presupuesto de 2023 y ha aprobado las cuentas de 2024. Además, ha compartido un informe en el que se analiza la situación de las empresas cordobesas, los proyectos en Córdoba y las infraestructuras pendientes.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha mostrado su apoyo al empresariado cordobés con su presencia en la asamblea ordinaria de CECO. "Para CEA es muy relevante el tejido productivo de la provincia de Córdoba por los proyectos que están em marcha", como la Base Logística del Ejército de Tierra.

El objetivo de su asistencia a la asamblea ha sido "poner en valor el trabajo realizado, pero también la importancia de la empresa para el desarrollo y el progreso de Andalucía". En la provincia de Córdoba "hay muchos miles de hombres y mujeres que luchan por el futuro de esta tierra y les venimos a transmitir ánimo, impulso, entusiasmo y, sobre todo, decirle a Antonio Díaz que está haciendo una labor extraordinaria como presidente de CECO con todo su equipo", ha manifestado.

El retraso en la Variante Oeste

El presidente de CECO considera que el retraso en ejecutar la Variante Oeste, para la que no hay un calendario establecido, es "una barbaridad". Así, ha recordado que "es una obra absolutamente trascendental y no estamos hablando de hacer una autovía", sino "de 2,3 kilómetros que unen la carretera de Palma del Río con la carretera del Aeropuerto".

Díaz ha mostrado su desacuerdo porque "simplemente por pugnas políticas, porque no tiene otra explicación, padezcan los cordobeses una infraestructura absolutamente necesaria para el desarrollo del Parque Logístico y de empresas que no tienen por dónde sacar sus mercancías".

"Todo no vale y es absolutamente impresentable que el Gobierno de la Nación no tenga un calendario después de que en el año 2006 se firmó un convenio que no se llegó a ejecutar y que ha caducado", ha finalizado.

Potencia eléctrica en el Norte de la provincia

Otra de las grandes reivindicaciones de CECO es el aumento de la potencia eléctrica en el Norte de la provincia. Al respecto, Díaz ha destacado que el desarrollo de un territorio depende de que haya empresarios dispuestos a invertir su capital y su esfuerzo en montar empresas. "Segundo, hace falta agua y, tercero, hace falta potencia eléctrica porque si no hay potencia eléctrica en un territorio no se pueden montar empresas", ha incidido.

Por lo tanto, "la administración se está dando tiros en los pies, entre otras cosas porque sin empresas no hay desarrollo y después hablamos de despoblación rural" pero "si no tenemos los elementos básicos para crear empresas y empleo, es imposible".

La Golden Visa

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía ha advertido que la decisión del Gobierno de España de "eliminar la Golden Visa", es decir, la fórmula para que ciudadanos extranjeros logren el permiso de residencia por una inversión inmobiliaria en España superior a 500.000 euros, "va a generar mucha más incertidumbre a los inversores para venir a España", y perjudicará, "sobre todo, a destinos como la Costa del Sol", en concreto a ciudades como Málaga y Marbella, y también a la capital andaluza, Sevilla.

En este sentido, González de Lara ha indicado que eliminar el "visado de oro" también "en Córdoba puede afectar, pero hay ciudades del litoral que están en la línea de flotación de una medida" que, en su opinión, "está absolutamente equivocada y va en la línea contraria a lo que necesitaría nuestro país".

Por ello, en la CEA "preocupa" la decisión del Gobierno de España, que ha sido "precipitada, no debatida, no reflexionada y no incardinada en ninguna mesa de diálogo con los agentes empresariales afectados", y la cuestión no es "si esa va a ser la solución, que no va a serlo, para el problema de la vivienda en este país", sino que lo que se crea "es un problema de credibilidad".

Así, "para crear territorios competitivos y ecosistemas mucho más productivos, lo que necesitamos es certidumbre económica, certeza jurídica y, sobre todo, estabilidad institucional", de modo que, "si cada día un gobierno, sea del color que sea, se va a preocupar de dar noticias sorprendentes para los inversores, lógicamente la inversión se marchará a otro territorio", y se irá "a Italia o al Reino Unido", donde "están, por cierto, deseando recibir a estos inversores", porque en Londres, en concreto, "no les ponen ningún tipo de problema, porque ya no están en la Unión Europea, y también nos vamos a encontrar con otros países que nos van a hacer la competencia, como Portugal o Italia".