CCOO pide a los centros comerciales de Córdoba que no abran las tiendas el día de San Rafael

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha remitido un escrito al alcalde de la ciudad, José María Bellido, en el que le piden que intermedie con los centros comerciales de la capital para evitar que el próximo 24 de octubre, día de San Rafael, abran al público las tiendas ubicadas en ellos.

El sindicato también ha remitido la carta a las direcciones de los centros comerciales apelando a su responsabilidad social y pidiéndoles que el próximo martes 24 de octubre no abran sus puertas, ya que es día festivo en la capital. La ampliación de la zona de gran afluencia turística (ZGAT) permite a los comercios de Córdoba abrir todos los domingos y festivos de los meses de septiembre y octubre, lo que incluye el próximo día 24, “un día en la que la mayoría de los cordobeses está pensando en disfrutar con su familia y amigos y no en ir a un centro comercial a hacer compras”, afirma la responsable de Comercio del sindicato de Servicios, María José Merino.

CCOO considera que, más allá de los planteamientos políticos, está la construcción de una ciudad amable y habitable para toda la ciudadanía en la que determinados días festivos, como es el caso de San Rafael, por su significación social, no debería abrir el comercio. Merino ha remarcado que la ampliación de la ZGAT no ha hecho sino precarizar la situación laboral de las personas que trabajan en el sector.

“Se supone que trabajar un domingo o un festivo no es obligatorio y que el trabajador o trabajadora puede renunciar a trabajar y se supone que si se trabaja, se debe cobrar como hora extra, pero la realidad es bien distinta. Sabemos que muchas personas se ven forzadas a trabajar por miedo a perder su empleo, que muchas lo hacen gratis porque no perciben ninguna compensación extra por trabajar un domingo o festivo y que no se está generando empleo extra, como se argumentó para justificar la ampliación de la ZGAT”, ha añadido.

La responsable sindical ha recordado que “muchas personas trabajadoras, sobre todo mujeres contratadas a tiempo parcial, saben que de aquí a fin de año prácticamente no van a descansar ningún fin de semana, que no van a hacer vida familiar y que encima lo van a hacer gratis, en muchos casos, y el Ayuntamiento, que es la administración más cercana a la ciudadanía debería tomar cartas en el asunto, no solo porque es un abuso, sino porque estamos fomentando un modelo comercial de ciudad que no tiene en cuenta a las personas”.

Merino ha insistido en que “en una ciudad como Córdoba no necesitamos abrir de lunes a domingo, no hay demanda para esos horarios comerciales, no hay justificación, lo único que hay son trabajadoras y trabajadores cada vez más desmotivados, agotados y enfadados y empresas a las que no les importa el derechos de estas trabajadoras y trabajadores al descanso, la conciliación y la vida personal”.