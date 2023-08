El Ayuntamiento de Córdoba busca ubicación para una nueva zona reservada a festivales y eventos

Córdoba necesita una nueva zona de ocio, cultural y familiar en la que se puedan celebrar actos de todo tipo, desde festivales de música, a eventos relacionados con la cultura, el deporte o cualquier otro ámbito. No solo es una demanda que reivindican los cordobeses y los vecinos de la ciudad, sino una nueva instalación que el propio alcalde, José María Bellido, ve necesaria para ampliar la oferta de Córdoba.

El propio alcalde ha alzado la voz sobre esta "necesidad existente" durante el encuentro que ha tenido lugar este lunes para anunciar que las obras de la zona sur del parque de Levante estarán listas para mayo de 2024. Allí Bellido ha informado de que durante su mandato buscará, junto con los responsables de Urbanismo y el Movimiento Ciudadano de Córdoba, "una ubicación" para el que sería un nuevo espacio "necesario" en la ciudad que permita celebrar todo tipo de eventos al aire libre.

"No tenemos un espacio así a día de hoy y más allá de festivales musicales, tengo sobre mi mesa propuestas como una de deportes no mayoritarios que necesitan unos 40.000 metros cuadrados de suelo para desarrollarse durante varios meses y hoy en día la única alternativa al aire libre es el recinto de El Arenal", ha explicado el alcalde, quien ha recordado que existe la opción de hacer uso del centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, pero que el objetivo es tener más espacios al aire libre y no cerrados.

El alcalde junto a la GMU analizará los suelos disponibles en el que ubicar este nuevo proyecto. Porque como ha comentado Bellido, ya propusieron habilitar como espacio para celebrar festivales de música el recinto que hay detrás de El Arenal, junto a la autovía, pero "los vecinos dijeron que no": "Ya lo he dicho, que tener mayoría absoluta no me da la razón y, si los vecinos no lo quieren, no se hará para no entrar en conflicto con quienes tendrán que soportar más cerca ese equipamiento", ha añadido.

Dado que El Arenal "tiene sus inconvenientes" y que "Córdoba necesita un lugar fijo donde se puedan dedicar estas actuaciones de una manera cómoda para sus organizadores y el público asistente", Bellido ha asegurado que intentarán "encontrar una ubicación" que no perjudique a sus vecinos y que tampoco "nazca con el objetivo único de celebrar festivales musicales, sino una opción mucho más abierta a todo tipo de eventos que requieran de muchos metros cuadrados".

El alcalde ha puesto como ejemplo los proyectos de Fuengirola y Almería. El municipio malagueño cuenta con una zona en los llanos del Castillo que durante todo el verano es una zona de festival para conciertos y otras ofertas de ocio relacionadas con la gastronomía y más aspectos que "conviven con los vecinos". En el caso de la capital almeriense, esta acaba de habilitar en los llanos de la Alcazaba un espacio similar al aire libre en el que celebran actos de todo tipo: congresos, ferias, conciertos, festivales o exposiciones.